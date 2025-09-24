Logo ka-news.de
Großbrand bei Gärtnerei in Karlsruhe: Warnung vor giftiger Rauchgaswolke

Karlsruhe

Fenster schließen! Giftige Rauchgaswolke über Hagsfeld und Waldstadt nach Brand bei Gärtnerei

Ein Brand bei der Gärtnerei Blumen Flum hat eine Rauchgaswolke über Hagsfeld und der Waldstadt freigesetzt. Anwohner sollen sich nach drinnen begeben und die Fenster schließen.
Von Verena Müller-Witt und Franziska Gebhard
    
    
    
    Großbrand einer Gärtnerei in Hagsfeld.
    Großbrand einer Gärtnerei in Hagsfeld. Foto: Thomas Riedel

    Großbrand bei der Gärtnerei Blumen Flum

    Nach ersten Informationen dieser Redaktion brach nahe der Gärtnerei Blumen Flum am Mittwochnachmittag, 24. September, ein Brand aus, welcher gegen 14.43 Uhr einer Rauchgaswolke freisetzte. Das BBK gab hierzu am Nachmittag eine Warnmeldung heraus. Der Grund: Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.

    Großbrand Gärtnerei Hagsfeld am 24. September 2025.
    Großbrand Gärtnerei Hagsfeld am 24. September 2025. Foto: Thomas Riedel

    „Wir empfehlen, ein geschlossenes Gebäude aufzusuchen sowie vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Stellen Sie nach Möglichkeit vorhandene Klimaanlagen und Lüftungen ab“, heißt es.

    Feuerwehr will später zum Brand informieren

    Nicht der einzige Feuerwehr-Einsatz am Mittwoch. Erst kurz vor dem Brand in der Lagerhalle der Gärtnerei musste die Feuerwehr zu einem Brand am Rheinhafen ausrücken.

    Zu Verletzten und Brandursache konnte die Polizei keine Angaben machen, die Feuerwehr will später zu dem Vorfall informieren.

