Fenster schließen! Giftige Rauchgaswolke über Hagsfeld und Waldstadt nach Brand bei Gärtnerei

Großbrand bei der Gärtnerei Blumen Flum
Nach ersten Informationen dieser Redaktion brach nahe der Gärtnerei Blumen Flum am Mittwochnachmittag, 24. September, ein Brand aus, welcher gegen 14.43 Uhr einer Rauchgaswolke freisetzte. Das BBK gab hierzu am Nachmittag eine Warnmeldung heraus. Der Grund: Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.
„Wir empfehlen, ein geschlossenes Gebäude aufzusuchen sowie vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Stellen Sie nach Möglichkeit vorhandene Klimaanlagen und Lüftungen ab“, heißt es.
Feuerwehr will später zum Brand informieren
Nicht der einzige Feuerwehr-Einsatz am Mittwoch. Erst kurz vor dem Brand in der Lagerhalle der Gärtnerei musste die Feuerwehr zu einem Brand am Rheinhafen ausrücken.
Zu Verletzten und Brandursache konnte die Polizei keine Angaben machen, die Feuerwehr will später zu dem Vorfall informieren.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden