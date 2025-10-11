Topmodel-Gewinner Daniela Djokic und Moritz Rüdiger kommen ins Ettlinger Tor

Model-Fans dürfen sich auf prominenten Besuch freuen: Heidi Klums diesjährige „Germany’s Next Topmodel“-Gewinner Daniela Djokic und Moritz Rüdiger kommen am Samstag, 11. Oktober, nach Karlsruhe.

Anlass sind die Fashion Days im Einkaufszentrum Ettlinger Tor, das derzeit sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Mode, Musik und Jubiläumsfeier im Einkaufszentrum

Von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich das Center in eine große Modebühne. Mehrere Shows präsentieren die aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen, begleitet von Aktionen und Events.

Auftritt und Autogrammstunde der GNTM-Stars

Am Samstag steht dann das Highlight des Wochenendes an: Ab 16.30 Uhr treten Daniela Djokic und Moritz Rüdiger im Untergeschoss des Centers auf. Geplant sind ein Bühneninterview sowie ein gemeinsamer Laufsteg-Auftritt der beiden. Anschließend können Fans die Models bei einer Autogrammstunde ab 17.45 Uhr persönlich treffen.

Die Aktion ist Teil der Jubiläumswoche des Ettlinger Tors, die bewusst parallel zum Karlsruher Stadtfest stattfindet. Das Center möchte mit den Mode-Events den Geburtstag gemeinsam mit der Stadt feiern.