Einsatz von Pfefferspray und scharfen Gegenständen: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Nach Angaben der Polizei kam es am Montagmittag, 13. Oktober, an der Kriegsstraße nahe dem Rüppurrer Tor zu einer Auseinandersetzung unter drei jungen Männern. Die Beteiligten sind 21 und 22 Jahre alt. Der Streit eskalierte gegen 15 Uhr. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung am Freitag mit.

Zeugin gesucht, die gefilmt hat

Die Männer gingen aufeinander los und setzten Pfefferspray sowie scharfe Gegenstände ein. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Beschuldigten entsorgten nach ersten Erkenntnissen die Tatmittel kurz vor dem Eintreffen der Polizei.

Im Zuge der Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine unbeteiligte Zeugin, die das Geschehen gefilmt haben soll. Die Frau hielt sich im Bereich der Haltestelle Rüppurrer Tor auf. Der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt führt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Für sachdienliche Hinweise nannte die Behörde die Rufnummer 0721/666 3411. Zuständig ist der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.