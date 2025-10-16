Neue Lounge in der Innenstadt: „La Trenta“ bringt italienisches Lebensgefühl nach Karlsruhe

Die Inhaberinnen Clarissa Iacona und Sabine Stein haben das Lokal in den letzten acht Monaten komplett umgebaut. „Es war einiges zu tun – von alten Stromkabeln über die Küche bis zur Sanitäranlage. Aber mit viel Liebe und Unterstützung des Vermieters ist daraus nun eine stilvolle Lounge geworden“, erzählen die beiden Betreiberinnen gegenüber ka-news vor Ort.

Das Team hinter „La Trenta": Louis Hartmann, Sabine Stein und Halit Cömez.

Vom ersten Cappuccino am Morgen bis zum letzten Spritz am Abend

Das La Trenta verbinde deutsche und italienische Einflüsse: Morgens Cappuccino, mittags kleine Snacks, abends Spritzgetränke mit Antipasti und Loungemusik. „Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen, entspannen und den Alltagsstress vergessen“, so Iacona und Stein.

Lounge "La Trenta" in der Kronenstraße, Karlsruhe.

Neben Klassikern stehen kreative Eigenkreationen auf der Karte – darunter der eigens entwickelte „La Trenta Spritz“ mit Kräuternote aus Wermut und Tonic Water. Das Getränkeangebot variiert saisonal, und jede Woche gibt es neue Cocktail-Specials.

Snacks, Croissants und Waffeln für jede Tageszeit

Kulinarisch biete die Lounge mehr als Drinks: Von süßen und herzhaften Croissants über kleine Pizzen, Waffeln und Antipasti bis hin zu einem Wochenend-Frühstück – alles werde frisch zubereitet. Ergänzend dazu soll es wechselnde Tagesgerichte geben. Für die Qualität sorgen ein Barista und ein Barkeeper, die laut Betreiberinnen „die Gäste rundum verwöhnen“ sollen.

Lounge "La Trenta" in der Kronenstraße, Karlsruhe.

Eröffnungsparty am Freitag, 17. Oktober

Im Inneren und im Außenbereich finden jeweils rund 40 Gäste Platz – zusätzlich gibt es einige Stehplätze. Das Ambiente sei „einfach gemütlich, mit vielen Details, die zum Verweilen mit Freunden, Familie oder beim After-Work einladen“. Auch private Feiern wie Geburtstage, Firmen- oder Weihnachtsfeiern seien künftig möglich.

Lounge "La Trenta" in der Kronenstraße, Karlsruhe.

Die große Eröffnungsparty steigt am Freitag, 17. Oktober 2025, ab 19 Uhr. Unter dem Motto „La Dolce Vita mit jedem Spritz“ dürfen sich Besucher auf Live-Musik und Saxophonklänge von Laura Ritter, die man von “The Voice of Germany” kennt, und Daniel Steigleder freuen.

Weitere Informationen

Adresse: Kronenstraße 30, Karlsruhe

Öffnungszeiten: Täglich ab 10 Uhr

Instagram: @la.trenta.lounge