Erst Katar, jetzt Karlsruhe: Im Restaurant Tyros wird Geschichte mit Geschmack gemixt

Gastro und Handel

Ein Jahr Libanon-Flair: Rachad El Amil mixt im Restaurant Tyros Geschichte mit Geschmack

Seit August 2024 bringt das Restaurant Tyros den Geschmack des Libanon in die Fächerstadt. Inhaber Rachad El Amil serviert Mezze, Grillspieße, ausgewählte Weine und Desserts – und lädt seine Gäste in stilvollem Ambiente auf eine kulinarische Reise ein.
Von Sophia Wagner
    • |
    • |
    • |
    Rached El Amil bietet im Restaurant Tyros in Karlsruhe libanesische Spezialitäten an.
    Rached El Amil bietet im Restaurant Tyros in Karlsruhe libanesische Spezialitäten an. Foto: Thomas Riedel

    Von der Welt zurück nach Karlsruhe

    Rachad El Amil ist ein Profi der Gastronomie. Nach seiner Ausbildung in Nordrhein-Westfalen sammelte er jahrzehntelang Erfahrung in internationalen Restaurants, Hotels und im Catering – unter anderem in Dubai, Katar, Saudi-Arabien und Afrika.

    Das Tyros Restaurant in Karlsruhe bietet libanesische Spezialitäten an.
    Das Tyros Restaurant in Karlsruhe bietet libanesische Spezialitäten an. Foto: Thomas Riedel

    „Jetzt bin ich über 50, da wollte ich ein bisschen Ruhe einkehren lassen und nach Deutschland zurückkommen“, lacht er. Der gebürtige Libanese entschied sich für Karlsruhe. Dort gefiel es ihm besonders gut.

    Tyros: Ein Name mit Geschichte

    Mit der Eröffnung des Tyros erfüllte er sich den Traum, ein Stück libanesische Esskultur nach Baden zu bringen. Der Name ist angelehnt an die historische Stadt im Süden des Libanon, deren Ruinen seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbe sind.

    Auch die Inneneinrichtung spiegelt diese Verbindung wider: Warme Holztöne, dezente Dekorationen und Anklänge an die lange Geschichte des Libanon.

    Das Tyros Restaurant in Karlsruhe bietet libanesische Spezialitäten an.
    Das Tyros Restaurant in Karlsruhe bietet libanesische Spezialitäten an. Foto: Thomas Riedel

    Vielfalt zum Teilen

    “Die Küche im Tyros ist so konzipiert, dass Gäste den Abend gemeinsam genießen können”, erklärt der Restaurantbesitzer.

    Wie im Libanon kommen zuerst kalte Vorspeisen wie Hommos, Tabbouleh oder Auberginen-Dip auf den Tisch, dann warme Mezze, später Grillspieße mit Lamm, Huhn oder Fisch.

    Vegetarier und Veganer finden mit Falafel, Fattousch-Salat, Spinat-Teigtaschen oder Ricotta-Spezialitäten auch genug Auswahl. Für Gruppen lohnt sich das Menü ab zwei Personen – Entdeckungsreise durch die Vielfalt des Landes.

    Die Terrasse des Restaurants.
    Die Terrasse des Restaurants. Foto: Thomas Riedel

    Neben den Speisen legt Rachad großen Wert auf die Getränkekarte. Rund 15 libanesische Spitzenweine stehen zur Wahl, viele davon stammen aus den ältesten Weinanbaugebieten der Welt. Außerdem gibt es Arak, einen traditionellen Schnaps mit Anisaromen, der klassisch mit Eiswasser serviert wird.

    Ein Jahr später: Das Tyros läuft

    Das Tyros feierte im August sein einjähriges Bestehen. Laut Rashad läuft es gut: “Die Gäste kommen gerne her, wir bekommen viele positive Rückmeldungen.”

    Insgesamt bietet der Laden 60 Plätze, davon 15 auf der Außenterrasse, die besonders an warmen Tagen gefragt ist.

    • Adresse: Amalienstraße 44, 76133 Karlsruhe
    • Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 12 bis 14.30 Uhr & 17.30 bis 22.30 Uhr, Freitag & Samstag bis 23.30 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr
    Das Tyros-Lokal außen,
    Das Tyros-Lokal außen, Foto: Thomas Riedel
