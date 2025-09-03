Beschde Pizza schließt in Karlsruhe: Wer übernimmt die (leeren) Räume in der Amalienstraße?

Nach dreieinhalb Jahren Betrieb muss die Beschde Pizza in der Amalienstraße nun für immer ihre Türen schließen. Bis zum 28. September können Gäste die beliebten Pizzen noch genießen – danach ist endgültig Schluss.

Das teilte Inhaber Kai Hürdler vergangene Woche auf Instagram mit. Nicht der erste Rückschlag für den Gastronom.

50 Prozent weniger Umsatz

Erst im Juli schloss die „Roots“ Bar, die sich im Keller der Pizzeria befand, ihre Türen. Auch diese Botschaft wurde von Hürdler über die sozialen Medien verkündet. Die Pizzeria hatte er noch durch einen Spendenaufruf zu retten versucht. Doch schlussendlich reichte der Umsatz einfach nicht.

Kai Hürdler in der Roots-Bar (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

„In den Stoßzeiten waren wir gut besucht, aber alles in allem waren wir nicht annähernd voll ausgelastet“, erklärt er im Gespräch mit ka-news.de.

Die Gründe: Die aktuelle Wirtschaftslage und das veränderte Konsumverhalten der Gäste. „Allein in den Sommermonaten 2025 hatten wir fast 50 Prozent weniger Umsatz als 2023“, sagt Hürdler.

Keine weitere Gastronomie in Karlsruhe geplant

Der Inhaber musste inzwischen Insolvenz anmelden. „Es macht einen natürlich sehr traurig, den eigenen Traum aufgeben zu müssen – vor allem wenn man sieht, wie wir das Lokal seit Dezember 2021 entwickelt haben“, so der Unternehmer.

Beschde Pizza - Amalienstraße Foto: Thomas Riedel

So sei der Innen und Außenbereich „immer schöner geworden“. Zudem habe sich die Qualität der Produkte verbessert, sogar einen eigenen Bio-Garten habe er angelegt. Wie es für den Karlsruher nun beruflich weitergeht, teilt er der Redaktion nicht mit. Ein weiteres Lokal möchte Hürdler jedoch nicht eröffnen.

Was passiert mit den Räumlichkeiten?

Noch ist unklar, was mit den Räumen in der Amalienstraße geschieht. „Wir hoffen, dass ein Käufer unser Konzept von Beschde Pizza übernimmt. Die Eigentümerin sucht nach neuen Nachmietern“, sagt Hürdler.

Interessiert? Dann schreibt eine E-Mail an kai@beschde-pizza.de