Aus für grünes Juwel in der Oststadt: „Urban Jungle“ macht zu

Caladien, Monstera, Philodendron: Im „Urban Jungle“ von Karlsruhe blühten die Herzen von (exotischen) Pflanzenliebhabern richtig auf. Doch damit ist bald Schluss.

„Die letzten Jahre waren sehr anstrengend.“

In einem Video wendet sich die Inhaberin direkt an ihre Kundschaft. „Die letzten Jahre waren schon sehr anstrengend für mich, weil ich immer noch einen Hauptjob habe“, teilt sie über Instagram mit.

Ob sie eines Tages mit einem neuen Shop in Karlsruhe den Neuanfang wagen will, lässt sie offen. Gutscheine sollten jedoch möglichst vor der Schließung noch eingelöst werden.

Rabattaktionen bis zum Schluss

Bis es so weit ist, sollen noch möglichst viele Pflanzen ein schönes Zuhause finden. Darum sind im „Urban Jungle“ einige Rabattaktionen geplant. „Es wird alles runtergesetzt bis zum ultimo“, heißt es im Video abschließend.

Adresse: Rudolfstraße 28, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mittwoch - Freitag: 13 bis 19 Uhr, Samstag: 11 bis 18 Uhr

Bar- und Kartenzahlung möglich