Neuzugang im Zoo Karlsruhe: Diese Schildkröte zieht in WG mit Plumploris

Der Panzer der Südvietnamesischen Scharnierschildkröte wird bis zu 20 Zentimeter lang. Das namensgebende Scharnier verläuft quer über den Bauchpanzer und ermöglicht, diesen vorne und hinten nach oben zu klappen, um den Panzer vollständig zu verschließen.

Die Art wird von der Weltnaturschutzunion auf der IUCN Red List of Threatened Species als „vom Aussterben bedroht“ geführt. Die größte Gefahr für die Südvietnamesische Scharnierschildkröte ist die Zerstörung ihres Lebensraums. Hinzu kommen der Wildtierhandel sowie der Konsum von Schildkrötenprodukten, insbesondere der Einsatz des Panzers in der traditionellen asiatischen Medizin.

Männchen soll ebenfalls in Karlsruhe einziehen

Das weibliche Tier stammt aus dem Allwetterzoo Münster, wo die Art bereits seit 2010 regelmäßig erfolgreich nachgezüchtet wird. Neben Münster und Karlsruhe wird die Art nur in zwei weiteren europäischen Zoos gehalten. Mittelfristig ist geplant, auch ein Männchen nach Karlsruhe zu bringen, um die Erhaltungszucht zu erweitern.