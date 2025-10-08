Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Weltrekordversuch in Karlsruhe gescheitert

Karlsruhe

Weltrekord verpasst: Größtes Klimapuzzle sollte am 30. September in Karlsruhe entstehen

Am Dienstag, 30. September kamen 725 Teilnehmer der Hochschule Karlsruhe zusammen, um das größte Klima Puzzle der Welt zu lösen! Jetzt ist bekannt: „Rekord verpasst – Wirkung nicht!“
Von Katharina Peifer und Veronika Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Bereits zuvor gab es erfolgreiche Puzzle-Aktionen für das Klima.
    Bereits zuvor gab es erfolgreiche Puzzle-Aktionen für das Klima. Foto: Screenshot

    Aktualisierung, 7. Oktober: Rekord verpasst

    „Obwohl der angestrebte Guinness-Weltrekord nicht eingestellt werden konnte, gelang es den Organisator:innen das bisher größte Klima Puzzle (international bekannt als ‘Climate Fresk’) in Deutschland zu veranstalten“, so teilten die Veranstalter das ernüchternde Ergebnis in einer Pressemitteilung vom 7. Oktober mit.

    Klima-Puzzle an der HKA am 30. September.
    Klima-Puzzle an der HKA am 30. September. Foto: Thomas Riedel

    Doch die Bilanz bleibe dennoch positiv - Martina Weinberger, EU Climate Pact Ambassador und Vorsitzende von Climate Fresk Deutschland e. V wird wie folgt zitiert: „Es war das größte Climate Fresk Event, das je in Europa stattgefunden hat – und der Beginn einer noch stärkeren Bewegung.“

    Klima-Puzzle an der HKA am 30. September.
    Klima-Puzzle an der HKA am 30. September. Foto: Thomas Riedel

    28. September: Mehr als ein Kinderspiel

    Am Dienstag, 30. September, steigt in Karlsruhe ein Weltrekordversuch mit „Signalwirkung“, wie die Veranstalter von Climate Fresk Deutschland versprechen. Über 1.800 Studentinnen und Studenten der Hochschule Karlsruhe kommen zusammen, um gemeinsam das größte Klima Puzzle der Welt zu lösen.

    Dabei darf man sich das Klima Puzzle nicht wie ein herkömmliches Spiel vorstellen, bei dem die Spielsteine an die richtige Stelle gesetzt werden müssen. Vielmehr handelt es sich dabei um „ein innovatives Bildungsformat, das die komplexen Zusammenhänge der Klimakrise verständlich, greifbar und erlebbar macht“, so die Climate Fresk Karlsruhe. Damit ist das Klima Puzzle ist ein sehr wirkungsvolles Instrument, für hochwertige, wissenschaftliche Klimabildung.

    Wissenschaftlich fundierte Fakten

    Die Zahlen und Fakten des Klima Puzzles stammen aus angesehenen wissenschaftlichen Quellen, so Climate Fresk: den IPCC-Berichten. Diese Berichte beeinflussen politische und wirtschaftliche Entscheidungen auf höchster Ebene weltweit. Weiterhin verspricht der Veranstalter, dass das Klima Puzzle objektiv sei und ausschließlich auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiere.

    Klima-Puzzle an der HKA am 30. September.
    Klima-Puzzle an der HKA am 30. September. Foto: Thomas Riedel

    Millionen Menschen weltweit

    Die mehr als 1.800 Studentinnen und Studenten der Hochschule Karlsruhe werden von 260 Moderatorinnen und Moderatoren begleitet. Dadurch soll das Wissen der jungen Menschen gebündelt werden und gleichzeitig der Weltrekord gebrochen werden. Denn diese Art der Veranstaltung gibt es nicht nur in Karlsruhe, sondern weltweit: Über 2,2 Millionen Menschen aus über 165 Ländern nehmen laut Informationen der Internetseite der Veranstalter weltweit teil. Auf allen Kontinenten sind über 97.000 Moderatoren im Einsatz. Insgesamt sprechen die Mitstreiter über 45 Sprachen.

    Damit verbinden sich über das Klima Puzzle Millionen Menschen weltweit für ein gemeinsames Ziel. Über Grenzen hinweg, trotz aller Barrieren und Hindernisse.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden