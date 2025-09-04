Dornfelder, DJs und Dance-Moves: Weinleuchten meets Lounge 76 am 12. September

Zum Abschluss der Schlosslichtspiele Karlsruhe findet von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, das „Weinleuchten“ statt. Das gaben die Citiy Initiative Karlsruhe (CIT) und die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 4. September bekannt. Winzer aus der Region werden am Schlossplatz und am Marktplatz bei der sommerlichen „Lounge76“ ihre Weine ausschenken.

Weinleuchten Karlsruhe 2025: Das Programm

Freitag, 12. September: Bühne an der Pyramide

17 bis 18 Uhr: Die „Weintherapeuten“ präsentieren die Weingüter

18 bis 23 Uhr: Auftritt von DJ Ketch

Freitag, 12. September: Schlossplatz

17 bis 20 Uhr: Musik von DJ Poca

Samstag, 13. September: Bühne an der Pyramide

14 bis 15 Uhr: Die „Weintherapeuten“ präsentieren die Weingüter

15 bis 17 Uhr: Musik von Nachwuchs-DJ und DJ Poca

17 bis 17.30 Uhr: Auftritt Tangruppe Efi und Sängerin Kerstin Kolb

17.30 bis 23 Uhr: Lounge76 mit Musik von Beatgee & Chris

Samstag, 13. September: Schlossplatz

14 bis 20 Uhr: Musik von DJ Giovanni

Sonntag, 14. September: Schlossplatz

14 bis 20 Uhr: Musik von Poca

Ab 20 Uhr: Finale der Schlosslichtspiele