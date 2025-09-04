Dornfelder, DJs und Dance-Moves: Weinleuchten meets Lounge 76 am 12. September

Zum Abschluss der Schlosslichtspiele Karlsruhe findet von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, das „Weinleuchten“ statt. Das gaben die Citiy Initiative Karlsruhe (CIT) und die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 4. September bekannt. Winzer aus der Region werden am Schlossplatz und am Marktplatz bei der sommerlichen „Lounge76“ ihre Weine ausschenken.
Weinleuchten Karlsruhe 2025: Das Programm
Freitag, 12. September: Bühne an der Pyramide
- 17 bis 18 Uhr: Die „Weintherapeuten“ präsentieren die Weingüter
- 18 bis 23 Uhr: Auftritt von DJ Ketch
Freitag, 12. September: Schlossplatz
- 17 bis 20 Uhr: Musik von DJ Poca
Samstag, 13. September: Bühne an der Pyramide
- 14 bis 15 Uhr: Die „Weintherapeuten“ präsentieren die Weingüter
- 15 bis 17 Uhr: Musik von Nachwuchs-DJ und DJ Poca
- 17 bis 17.30 Uhr: Auftritt Tangruppe Efi und Sängerin Kerstin Kolb
- 17.30 bis 23 Uhr: Lounge76 mit Musik von Beatgee & Chris
Samstag, 13. September: Schlossplatz
- 14 bis 20 Uhr: Musik von DJ Giovanni
Sonntag, 14. September: Schlossplatz
- 14 bis 20 Uhr: Musik von Poca
- Ab 20 Uhr: Finale der Schlosslichtspiele
