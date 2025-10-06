Von Karlsruhe bis New York – Wie „Pudding mit Gabeln“ die Welt erobert

„Pudding mit Gabeln“ wird von Karlsruher Memes veranstaltet

„Wir haben per Reddit eine Nachricht über das Event bekommen und fanden die Idee so toll, dass wir die Veranstaltung direkt bei uns auf die Seite genommen haben“, erzählt Mehran Nadimi von der Instagramseite „Karlsruher Memes“ vor Ort.

Danach habe das ganze ungeachtete Ausmaße genommen. „Unsere neuste Einsendung war Central Park in New-York, das hat uns selbst überrascht. Wir wussten schon von Wien und Stockholm, aber New York war dann doch noch einmal ein Wow-Effekt.“

Icon vergrößern Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

Trend aus Karlsruhe: „Gegen die Einsamkeit Pudding essen“

Die Massage der Treffen: „Gegen die Einsamkeit Pudding essen, über alle Altersgruppen hinweg.“ Laut erster Schätzung der Polizei waren rund 800 Personen vor Ort. Das zuvor angekündigte Freibier durfte „aufgrund von Sicherheitsauflagen“ nicht ausgeschenkt werden, informierten die Veranstalter vorab. Dafür gab es kostenlosen Pudding, solange der Vorrat reichte.

Icon vergrößern Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel