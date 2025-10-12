Logo ka-news.de
Verkaufsoffener Sonntag zieht Besucher zum Stadtfest nach Karlsruhe

Karlsruhe

Karlsruher Schnäppchenjäger aufgepasst: Heute ist verkaufsoffener Sonntag

Wenn sich die Karlsruher Innenstadt in eine Partymeile verwandelt, dann ist Stadtfest! Neben Schmausen und Feiern könnt ihr hier am heutigen Sonntag aber vor allem eines: Schnäppchen abstauben!
Von Melissa Betsch
    • |
    • |
    • |
    Der verkaufsoffene Sonntag am Karlsruher Stadtfest 2024.
    Der verkaufsoffene Sonntag am Karlsruher Stadtfest 2024. Foto: Paul Needham

    Verkaufsoffener Sonntag

    Im Rahmen des Karlsruher Stadtfestes gibt es wie in jedem Jahr auch diesmal wieder den verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr öffnen Geschäfte und Einkaufszentren in der Karlsruher Innenstadt ihre Türen.

    Verkaufsoffener Sonntag am Stadtfest 2024.
    Verkaufsoffener Sonntag am Stadtfest 2024. Foto: Paul Needham

    Flohmarkt auf dem Kronenplatz

    Auf dem Kronenplatz könnt ihr zudem schnell alte Schätze loswerden und euch mit neuen eindecken: Zwischen 12 und 17 Uhr findet hier ein Flohmarkt statt, der sich vor allem an Kinder, Jugendliche und Familien richtet. Verkaufen kann jeder - ohne Anmeldung und Standgebühren. Die Platzvergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Ankunft.

    Flohmarkt am Stadtfest-Sonntag 2024.
    Flohmarkt am Stadtfest-Sonntag 2024. Foto: Paul Needham

    Was sonst noch so im Rahmen des Karlsruher Stadtfests los ist - ka-news hat die Übersicht hier.

    Die schönsten Bilder vom Stadtfest-Samstag

    Fächerstadt in Feierlaune: Die schönsten Bilder vom Karlsruher Stadtfest am Samstag

    Stadtfest am Samstag
    Icon Galerie
    24 Bilder
    Futtern und feiern in der Karlsruher Innenstadt: Beim alljährlichen Stadtfest verwandelt sich die City in eine Partymeile. Die schönsten Bilder vom Samstag gibt es hier.
