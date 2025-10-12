Karlsruher Schnäppchenjäger aufgepasst: Heute ist verkaufsoffener Sonntag

Verkaufsoffener Sonntag
Im Rahmen des Karlsruher Stadtfestes gibt es wie in jedem Jahr auch diesmal wieder den verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr öffnen Geschäfte und Einkaufszentren in der Karlsruher Innenstadt ihre Türen.
Flohmarkt auf dem Kronenplatz
Auf dem Kronenplatz könnt ihr zudem schnell alte Schätze loswerden und euch mit neuen eindecken: Zwischen 12 und 17 Uhr findet hier ein Flohmarkt statt, der sich vor allem an Kinder, Jugendliche und Familien richtet. Verkaufen kann jeder - ohne Anmeldung und Standgebühren. Die Platzvergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Ankunft.
Was sonst noch so im Rahmen des Karlsruher Stadtfests los ist - ka-news hat die Übersicht hier.
