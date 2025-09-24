Glück im Unglück: Unfall bei Karlsruher Mini-Marathon endet glimpflich

Wind als möglicher Auslöser

Ersten Vermutungen zufolge habe eine starke Windböe das Banner erfasst und so die Konstruktion zu Fall gebracht. Das teilte Thomas Ansorge, erster Vorstand der Marathon Karlsruhe e.V., auf Anfrage von ka-news mit. Zur genauen Aufarbeitung des Vorfalls seien die Veranstalter mit dem Unternehmen im Austausch, das die Vorrichtung aufgebaut hat. Dieses sei auch für den Aufbau der Streckenabsperrungen beauftragt worden.

Veranstalter zieht Konsequenzen

In Folge des Vorfalls wurden ähnliche Konstruktionen entlang der Strecke sofort abgebaut. Der Veranstalter will nun klären, wie solche mobilen Banner-Ständer besser gesichert werden können oder ob auf sie in Zukunft gänzlich verzichtet wird. Der Frau gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie konnte das Krankenhaus bereits am selben Abend wieder verlassen.