Sonne, Spaß und Rock‘n‘Roll: Die Top-Events zum Sommer-Comeback!

Der Sommer ist zurück und das wird gefeiert! Nicht nur mit Veranstaltungen aus Karlsruhe, sondern mit einigen Highlights aus der Region.
Ab Freitag, 8. August: Einhornspringen
Spritzig und erfrischend: Am heißen Wochenende lockt natürlich das Schwimmbad. Parallel findet in Karlsruhes Freibädern das Einhornspringen statt. Ziel ist es, möglichst lange – idealerweise fünf Sekunden – auf einem aufblasbaren Einhorn zu balancieren und dabei möglichst weit zu springen.
Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung vor Ort am jeweiligen Veranstaltungstag möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Es gilt der reguläre Eintrittspreis. Im Anschluss veranstaltet Pfitzenmeier eine Dance-Party.
Termine und Orte:
Fr., 8. August 2025, 12–17 Uhr – Rheinstrandbad Rappenwört
Fr., 15. August 2025, 12–17 Uhr – Turmbergbad Durlach
Di., 19. August 2025, 12–17 Uhr – Sonnenbad Karlsruhe
Fr., 22. August 2025, 12–17 Uhr – Freibad Rüppurr
Fr., 29. August 2025, 12–17 Uhr – Rheinstrandbad Rappenwört
Freitag, 8. August: Summerlounge in Ettlingen
Die Sommerlounge in Ettlingen geht in die nächste Runde und bringt an vier Sommerwochenenden Urlaubsflair mitten in die Innenstadt. Drinks, Food, Musik und Tanzshows sollen für ausgelassene Stimmung sorgen.
- Eintritt frei
- Wann: 16 bis 22 Uhr
- Wo: Erwin-Vetter-Platz
Freitag bis Samstag: Rock am Wald in Eggenstein-Leopoldshafen
Bislang war Petrus der Festival-Saison 2025 im Juli nicht wohlgesonnen. Jetzt hat er die Gelegenheit, es wiedergutzumachen!
Denn ein Stück von Karlsruhe entfernt findet ab Freitag ein kleines Rockfestival namens „Rock am Wald“ statt. Auf dem Line-up stehen vorwiegend Cover- und Tribute-Shows. Es gibt noch Tickets!
- Wann: 8. bis 9. August 2025
- Öffnungszeiten: Ab 19 Uhr
- Wo: FC Alemannia Eggenstein, Sportplatzweg 2, 76344 Eggenstein
Freitag bis Sonntag: Open-Air-Kinonächte in Karlsruhe
Das Wetter stimmt endlich, also ab ins Freiluftkino! Am Freitag läuft „Drachenzähmen leicht gemacht“ (Achtung: nicht der Zeichentrick, sondern die Realverfilmung), am Samstag „Mission Impossible- the final Reckoning“ und am Sonntag „der Buchspazierer“.
Tickets, Trailer und Infos zu den Filmen gibt es auf der Webseite der Schauburg.
- Wann: Jeweils um 21 Uhr
- Wo: Gottesauer Schloss Karlsruhe
- Tickets: 12 Euro für einen Erwachsenen, 7 Euro für ein Kind
Samstag, 9. August: Trance Trödelmarkt in Landau
Trance and Trödel? Klingt spannend! Flohmarkt-Fans shoppen am Sonntag zu einem „zauberhafter Mix aus House & Trance“ in einem Boxclub. Drinks und etwas Essen werden beim Trance Trödelmarkt ebenfalls angeboten.
- Wann: 12 bis 20 Uhr
- Wo: Albert-Einstein-Straße 8a, 76829 Landau in der Pfalz
Samstag, 9. August: Substage Summer-Closing
Auf der Dachterrasse der Minestrone verabschiedet sich das Substage mit einem Drum & Bass und einem Breakbeat-Set in die Sommerpause. Snacks, Drinks und einen Hammer-Ausblick über den alten Schlachthof gibt es noch dazu.
- Eintritt frei, ab 16 Jahren
- Wann: Ab 18 Uhr
- Wo: Minestrone, ex-Substage Café
