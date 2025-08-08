Logo ka-news.de
Trance, Trödel, Terrassen-Party: So feiern Karlsruhe und Region die Rückehr des Sommers

Freizeit und Veranstaltungen

Sonne, Spaß und Rock‘n‘Roll: Die Top-Events zum Sommer-Comeback!

Der Sommer ist zurück! Bock auf draußen sein, Bierchen zischen, Flohmarkt stöbern oder feiern gehen? Die Event-Tipps zum Wochenende aus der Redaktion.
Von Verena Müller-Witt
    •
    •
    •
    Der Sommer ist zurück, ab nach draußen!
    Der Sommer ist zurück, ab nach draußen! Foto: Thomas Riedel

    Der Sommer ist zurück und das wird gefeiert! Nicht nur mit Veranstaltungen aus Karlsruhe, sondern mit einigen Highlights aus der Region.

    Ab Freitag, 8. August: Einhornspringen

    Spritzig und erfrischend: Am heißen Wochenende lockt natürlich das Schwimmbad. Parallel findet in Karlsruhes Freibädern das Einhornspringen statt. Ziel ist es, möglichst lange – idealerweise fünf Sekunden – auf einem aufblasbaren Einhorn zu balancieren und dabei möglichst weit zu springen.

    Freibad (Illustration)
    Freibad (Illustration) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung vor Ort am jeweiligen Veranstaltungstag möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Es gilt der reguläre Eintrittspreis. Im Anschluss veranstaltet Pfitzenmeier eine Dance-Party.

    Termine und Orte:

    Fr., 8. August 2025, 12–17 Uhr – Rheinstrandbad Rappenwört
    Fr., 15. August 2025, 12–17 Uhr – Turmbergbad Durlach
    Di., 19. August 2025, 12–17 Uhr – Sonnenbad Karlsruhe
    Fr., 22. August 2025, 12–17 Uhr – Freibad Rüppurr
    Fr., 29. August 2025, 12–17 Uhr – Rheinstrandbad Rappenwört

    Freitag, 8. August: Summerlounge in Ettlingen

    Die Sommerlounge in Ettlingen geht in die nächste Runde und bringt an vier Sommerwochenenden Urlaubsflair mitten in die Innenstadt. Drinks, Food, Musik und Tanzshows sollen für ausgelassene Stimmung sorgen.

    • Eintritt frei
    • Wann: 16 bis 22 Uhr
    • Wo: Erwin-Vetter-Platz
    Drinks auf einem Tisch (Symbolbild)
    Drinks auf einem Tisch (Symbolbild) Foto: Paul Needham

    Freitag bis Samstag: Rock am Wald in Eggenstein-Leopoldshafen

    Bislang war Petrus der Festival-Saison 2025 im Juli nicht wohlgesonnen. Jetzt hat er die Gelegenheit, es wiedergutzumachen!

    Denn ein Stück von Karlsruhe entfernt findet ab Freitag ein kleines Rockfestival namens „Rock am Wald“ statt. Auf dem Line-up stehen vorwiegend Cover- und Tribute-Shows. Es gibt noch Tickets!

    Für die Rockfans steht ein weiteres Festival an. Das Rock am Wald findet Mitte August statt.
    Für die Rockfans steht ein weiteres Festival an. Das Rock am Wald findet Mitte August statt. Foto: Thomas Frey, dpa (Symbolbild)
    • Wann: 8. bis 9. August 2025
    • Öffnungszeiten: Ab 19 Uhr
    • Wo: FC Alemannia Eggenstein, Sportplatzweg 2, 76344 Eggenstein

    Freitag bis Sonntag: Open-Air-Kinonächte in Karlsruhe

    Das Wetter stimmt endlich, also ab ins Freiluftkino! Am Freitag läuft „Drachenzähmen leicht gemacht“ (Achtung: nicht der Zeichentrick, sondern die Realverfilmung), am Samstag „Mission Impossible- the final Reckoning“ und am Sonntag „der Buchspazierer“.

    Kinonächte am Schloss Gottesaue
    Kinonächte am Schloss Gottesaue Foto: ps

    Tickets, Trailer und Infos zu den Filmen gibt es auf der Webseite der Schauburg.

    • Wann: Jeweils um 21 Uhr
    • Wo: Gottesauer Schloss Karlsruhe
    • Tickets: 12 Euro für einen Erwachsenen, 7 Euro für ein Kind

    Samstag, 9. August: Trance Trödelmarkt in Landau

    Trance and Trödel? Klingt spannend! Flohmarkt-Fans shoppen am Sonntag zu einem „zauberhafter Mix aus House & Trance“ in einem Boxclub. Drinks und etwas Essen werden beim Trance Trödelmarkt ebenfalls angeboten.

    • Wann: 12 bis 20 Uhr
    • Wo: Albert-Einstein-Straße 8a, 76829 Landau in der Pfalz
    Trance Trödelmarkt in Landau am 9. August 2025
    Trance Trödelmarkt in Landau am 9. August 2025 Foto: Screenshot@Instagram

    Samstag, 9. August: Substage Summer-Closing

    Auf der Dachterrasse der Minestrone verabschiedet sich das Substage mit einem Drum & Bass und einem Breakbeat-Set in die Sommerpause. Snacks, Drinks und einen Hammer-Ausblick über den alten Schlachthof gibt es noch dazu.

    • Eintritt frei, ab 16 Jahren
    • Wann: Ab 18 Uhr
    • Wo: Minestrone, ex-Substage Café
    Substage: Zur Minestone geht es links die Treppe hoch.
    Substage: Zur Minestone geht es links die Treppe hoch. Foto: Franziska Gebhard
