Sonne, Spaß und Rock‘n‘Roll: Die Top-Events zum Sommer-Comeback!

Der Sommer ist zurück und das wird gefeiert! Nicht nur mit Veranstaltungen aus Karlsruhe, sondern mit einigen Highlights aus der Region.

Ab Freitag, 8. August: Einhornspringen

Spritzig und erfrischend: Am heißen Wochenende lockt natürlich das Schwimmbad. Parallel findet in Karlsruhes Freibädern das Einhornspringen statt. Ziel ist es, möglichst lange – idealerweise fünf Sekunden – auf einem aufblasbaren Einhorn zu balancieren und dabei möglichst weit zu springen.

Icon vergrößern Freibad (Illustration) Foto: Julian Stratenschulte/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Freibad (Illustration) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung vor Ort am jeweiligen Veranstaltungstag möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Es gilt der reguläre Eintrittspreis. Im Anschluss veranstaltet Pfitzenmeier eine Dance-Party.

Termine und Orte:



Fr., 8. August 2025, 12–17 Uhr – Rheinstrandbad Rappenwört

Fr., 15. August 2025, 12–17 Uhr – Turmbergbad Durlach

Di., 19. August 2025, 12–17 Uhr – Sonnenbad Karlsruhe

Fr., 22. August 2025, 12–17 Uhr – Freibad Rüppurr

Fr., 29. August 2025, 12–17 Uhr – Rheinstrandbad Rappenwört

Freitag, 8. August: Summerlounge in Ettlingen

Die Sommerlounge in Ettlingen geht in die nächste Runde und bringt an vier Sommerwochenenden Urlaubsflair mitten in die Innenstadt. Drinks, Food, Musik und Tanzshows sollen für ausgelassene Stimmung sorgen.

Eintritt frei

Wann: 16 bis 22 Uhr

Wo: Erwin-Vetter-Platz

Icon vergrößern Drinks auf einem Tisch (Symbolbild) Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Drinks auf einem Tisch (Symbolbild) Foto: Paul Needham

Freitag bis Samstag: Rock am Wald in Eggenstein-Leopoldshafen

Bislang war Petrus der Festival-Saison 2025 im Juli nicht wohlgesonnen. Jetzt hat er die Gelegenheit, es wiedergutzumachen!

Denn ein Stück von Karlsruhe entfernt findet ab Freitag ein kleines Rockfestival namens „Rock am Wald“ statt. Auf dem Line-up stehen vorwiegend Cover- und Tribute-Shows. Es gibt noch Tickets!

Icon vergrößern Für die Rockfans steht ein weiteres Festival an. Das Rock am Wald findet Mitte August statt. Foto: Thomas Frey, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für die Rockfans steht ein weiteres Festival an. Das Rock am Wald findet Mitte August statt. Foto: Thomas Frey, dpa (Symbolbild)

Wann: 8. bis 9. August 2025

Öffnungszeiten: Ab 19 Uhr

Wo: FC Alemannia Eggenstein, Sportplatzweg 2, 76344 Eggenstein

Freitag bis Sonntag: Open-Air-Kinonächte in Karlsruhe

Das Wetter stimmt endlich, also ab ins Freiluftkino! Am Freitag läuft „Drachenzähmen leicht gemacht“ (Achtung: nicht der Zeichentrick, sondern die Realverfilmung), am Samstag „Mission Impossible- the final Reckoning“ und am Sonntag „der Buchspazierer“.

Icon vergrößern Kinonächte am Schloss Gottesaue Foto: ps Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kinonächte am Schloss Gottesaue Foto: ps

Tickets, Trailer und Infos zu den Filmen gibt es auf der Webseite der Schauburg.

Wann: Jeweils um 21 Uhr

Wo: Gottesauer Schloss Karlsruhe

Tickets: 12 Euro für einen Erwachsenen, 7 Euro für ein Kind

Samstag, 9. August: Trance Trödelmarkt in Landau

Trance and Trödel? Klingt spannend! Flohmarkt-Fans shoppen am Sonntag zu einem „zauberhafter Mix aus House & Trance“ in einem Boxclub. Drinks und etwas Essen werden beim Trance Trödelmarkt ebenfalls angeboten.

Wann: 12 bis 20 Uhr

Wo: Albert-Einstein-Straße 8a, 76829 Landau in der Pfalz

Icon vergrößern Trance Trödelmarkt in Landau am 9. August 2025 Foto: Screenshot@Instagram Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trance Trödelmarkt in Landau am 9. August 2025 Foto: Screenshot@Instagram

Samstag, 9. August: Substage Summer-Closing

Auf der Dachterrasse der Minestrone verabschiedet sich das Substage mit einem Drum & Bass und einem Breakbeat-Set in die Sommerpause. Snacks, Drinks und einen Hammer-Ausblick über den alten Schlachthof gibt es noch dazu.

Eintritt frei, ab 16 Jahren

Wann: Ab 18 Uhr

Wo: Minestrone, ex-Substage Café

Icon vergrößern Substage: Zur Minestone geht es links die Treppe hoch. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Substage: Zur Minestone geht es links die Treppe hoch. Foto: Franziska Gebhard