Sterne am Tag? In Karlsruhe funkelt und glitzert es über der Kaiserstraße

Freizeit und Veranstaltungen

Karlsruhe glitzert! Warum über der Innenstadt so viele Spiegel hängen

In der Karlsruher Innenstadt sorgt derzeit eine glitzernde Kunstinstallation von Alessandro Lupi für Aufmerksamkeit.
Von Marius Nann und Thomas Riedel
    Tausende Spiegel über der Karlsruher Kaiserstraße
    Tausende Spiegel über der Karlsruher Kaiserstraße Foto: Thomas Riedel

    Vor dem Kaufhaus Galeria schweben 5.000 silberne Elemente in der Luft, die tagsüber schimmern und abends wie Sterne funkeln. Das Werk mit dem Titel „Fragments Of Reality“ ist Teil der Schlosslichtspiele, die vom 14. August bis 14. September stattfinden.

    Bereits jetzt zieht die Installation zahlreiche Schaulustige in die Karlsruher Innenstadt. Die Spiegel wurden von Alessandro Lupi angebracht und kommen völlig ohne Strom aus.

