Tische, Stände, Vorfreude – der Marktplatz bereitet sich auf das XXL-Stadtfest vor

Karlsruhe bereitet sich auf das Stadtfest 2025 vor
Karlsruhe feiert – und zwar am kommenden Wochenende! Von Samstag, 11. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober, verwandelt sich die Innenstadt in eine bunte Partymeile. Mit Schlemmermeile, Bühnenprogramm und anderen Aktionen. Der Aufbau zum City-Fest beginnt bereits einige Tage vorher.
Das komplette Programm und alle Infos zum Stadtfest Karlsruhe 2025 gibt es in diesem Artikel
Stadtfest 2025: Die Bilder zum Aufbau
Stadtfest-Aufbau Marktplatz 2025.
Foto: Corina Bohner
Stadtfest-Aufbau Marktplatz 2025. Baustelle Marktplatz: Wer zieht ins Ex-Böckeler-Café?
Foto: Corina Bohner
