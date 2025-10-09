Logo ka-news.de
Stadtfest 2025 baut auf! Karlsruhes Innenstadt verwandelt sich in Riesen-Straßenfest

Karlsruhe

Tische, Stände, Vorfreude – der Marktplatz bereitet sich auf das XXL-Stadtfest vor

Nanu, was passiert auf dem Marktplatz? Fleißig werden Tische und Stände aufgebaut. Tatsächlich feiert Karlsruhe am Wochenende sein wohl größtes Straßenfest 2025.
Von Verena Müller-Witt
    Stadtfest-Aufbau Marktplatz 2025.
    Foto: Corina Bohner

    Karlsruhe bereitet sich auf das Stadtfest 2025 vor

    Karlsruhe feiert – und zwar am kommenden Wochenende! Von Samstag, 11. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober, verwandelt sich die Innenstadt in eine bunte Partymeile. Mit Schlemmermeile, Bühnenprogramm und anderen Aktionen. Der Aufbau zum City-Fest beginnt bereits einige Tage vorher.

    Das komplette Programm und alle Infos zum Stadtfest Karlsruhe 2025 gibt es in diesem Artikel

    Stadtfest 2025: Die Bilder zum Aufbau

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Baustelle Marktplatz: Wer zieht ins Ex-Böckeler-Café?
    Foto: Corina Bohner
