Aufbau auf Hochtouren: Karlsruher Oktoberfest startet heute

Dann haltet schon mal eure Lederhosen und Dirndl bereit, wenn ihr so etwas mögt. Und zur Beruhigung derjenigen, die das nicht wollen, auch auf dem originalen Oktoberfest in München hatten die nie eine sonderliche Tradition. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit ging man da in normaler Freizeitkleidung hin. Erst in den letzten 20/30 Jahren fing das an, dass man sich in Tracht "verkleidete".

