So läuft der Aufbau des 11. Oktoberfests in Karlsruhe 2025
Karlsruhe
Aufbau auf Hochtouren: Karlsruher Oktoberfest startet heute
Der Countdown läuft: Am Samstag, 27. September, startet das Karlsruher Oktoberfest in die neue Saison. Dann heißt es wieder „O’zapft is‘!“ – bis dahin laufen Aufbauarbeiten für Festzelte und Stände bereits auf Hochtouren.
Bald öffnet das Festzelt auf dem Messplatz wieder seine Türen. Neben Lorenz Büffel und Julian Sommer steht auch Pietro Lombardi auf dem Programm. Alle Informationen haben wir bereits in diesem Artikel zusammengefasst: Alles, was ihr zum Oktoberfest 2025 wissen müsst!
Dann haltet schon mal eure Lederhosen und Dirndl bereit, wenn ihr so etwas mögt. Und zur Beruhigung derjenigen, die das nicht wollen, auch auf dem originalen Oktoberfest in München hatten die nie eine sonderliche Tradition. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit ging man da in normaler Freizeitkleidung hin. Erst in den letzten 20/30 Jahren fing das an, dass man sich in Tracht "verkleidete".
