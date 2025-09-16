Die „Seehunde“ sind wieder los: Hunde-Schwimmen im Rheinstrandbad Rappenwört

Zum neunten Mal findet das alljährliche Hunde-Schwimmen nun statt. Dabei steht den Hunden das ungechlorte Wellenbecken im Rheinstrandbad Rappenwört zur Verfügung. Das gab die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemitteilung vom 15. September bekannt.

Icon vergrößern Archivbild. Foto: Hammer Photographie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Archivbild. Foto: Hammer Photographie

Der Einlass kostet „pro Fuß und Pfote“ jeweils einen Euro und endet um 16 Uhr. Für die Herrchen und Frauchen stehen Informationsstände rund um den Hundebedarf sowie ein gastronomisches Angebot zur Verfügung.