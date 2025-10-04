Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

„Pudding mit Gabeln“ jetzt auch in New York - Karlsruhe geht in zweite Runde

Karlsruhe

Trend mittlerweile in New York angekommen - Karlsruher „Pudding mit Gabeln“ geht in zweite Runde

Am Freitag, 3. Oktober fand erneut der neue Trend „Pudding mit Gabeln“ in Karlsruhe statt. Auf dem Marktplatz vor der Pyramide wurde ab 17 Uhr zusammen genascht.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe.
    Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

    „Wir haben per Reddit eine Nachricht über das Event bekommen und fanden die Idee so toll, dass wir die Veranstaltung direkt bei uns auf die Seite genommen haben“, erzählt Mehran Nadimi von der Instagramseite „Karlsruher Memes“ vor Ort. Danach habe das ganze ungeachtete Ausmaße genommen. „Unsere neuste Einsendung war Central Park in New-York, das hat uns selbst überrascht. Wir wussten schon von Wien und Stockholm, aber New York war dann doch noch einmal ein Wow-Effekt.“

    Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe.
    Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

    „Gegen die Einsamkeit Pudding essen“

    Die Massage der Treffen: „Gegen die Einsamkeit Pudding essen, über alle Altersgruppen hinweg.“ Laut erster Schätzung der Polizei waren rund 800 Personen vor Ort. Das zuvor angekündigte Freibier durfte „aufgrund von Sicherheitsauflagen“ nicht ausgeschenkt werden, informierten die Veranstalter vorab. Dafür gab es kostenlosen Pudding, solange der Vorrat reichte.

    Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe.
    Pudding mit Gabeln am 3. Oktober in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden