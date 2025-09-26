Logo ka-news.de
Pudding mit der Gabel: Neuer deutschlandweiter Trend hat Ursprung in Karlsruhe

Karlsruhe

Karlsruher Meme-Seite löst neuen Trend aus: „Pudding mit Gabeln“ startet in Deutschland durch

Was in Karlsruhe mit einem Flyer begann, wird nun deutschlandweit adaptiert: Junge Menschen treffen sich zum Puddingessen – mit einer Gabel.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Flyer: „wir-essen-pudding-mit-einer-gabel-treffen“
    Flyer: „wir-essen-pudding-mit-einer-gabel-treffen“ Foto: Screenshot Instagram "Karlsruher Memes" vom 25. September 2025

    Am 28. August versammelten sich auf dem Karlsruher Kronenplatz zahlreiche Teilnehmer zum ersten „Pudding-mit-der-Gabel“-Treffen. Anlass war ein Flyer mit der Aufforderung: „Komm zu unserem ‚wir-essen-pudding-mit-einer-gabel-treffen‘.“ Darin hieß es weiter: „Bitte eigenen Pudding und Gabel mitbringen.“

    Vorab wurde der Flyer auch auf der Instagram-Seite „Karlsruher Memes“ veröffentlicht.

    Weitere Treffen deutschlandweit geplant

    Nur wenige Wochen später fand die Idee aus Karlsruhe deutschlandweit Anklang. Am 24. September veröffentlichte der Instagram-Kanal Funk eine Übersicht aller geplanten Treffpunkte im Land. Den ersten Nachahmer gab es wohl in Hamburg: TikToks vom Treffen gingen viral und lösten den Trend „Pudding mit der Gabel“ aus.

    Am Samstag, 27. September, treffen sich Pudding-Fans beispielsweise in Mannheim. Weitere Termine sind der 4. Oktober in Düsseldorf und der 26. Oktober in Kiel.

