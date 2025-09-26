Karlsruher Meme-Seite löst neuen Trend aus: „Pudding mit Gabeln“ startet in Deutschland durch

Am 28. August versammelten sich auf dem Karlsruher Kronenplatz zahlreiche Teilnehmer zum ersten „Pudding-mit-der-Gabel“-Treffen. Anlass war ein Flyer mit der Aufforderung: „Komm zu unserem ‚wir-essen-pudding-mit-einer-gabel-treffen‘.“ Darin hieß es weiter: „Bitte eigenen Pudding und Gabel mitbringen.“
Vorab wurde der Flyer auch auf der Instagram-Seite „Karlsruher Memes“ veröffentlicht.
Weitere Treffen deutschlandweit geplant
Nur wenige Wochen später fand die Idee aus Karlsruhe deutschlandweit Anklang. Am 24. September veröffentlichte der Instagram-Kanal Funk eine Übersicht aller geplanten Treffpunkte im Land. Den ersten Nachahmer gab es wohl in Hamburg: TikToks vom Treffen gingen viral und lösten den Trend „Pudding mit der Gabel“ aus.
Am Samstag, 27. September, treffen sich Pudding-Fans beispielsweise in Mannheim. Weitere Termine sind der 4. Oktober in Düsseldorf und der 26. Oktober in Kiel.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden