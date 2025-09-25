Karlsruher Meme-Seite löst neuen Trend aus: „Pudding mit Gabeln“ startet in Deutschland durch

Am 28. August versammelten sich auf dem Karlsruher Kronenplatz zahlreiche Teilnehmer zum ersten „Pudding-mit-der-Gabel“-Treffen. Anlass war ein Flyer mit der Aufforderung: „Komm zu unserem ‚wir-essen-pudding-mit-einer-gabel-treffen‘.“ Darin hieß es weiter: „Bitte eigenen Pudding und Gabel mitbringen.“

Vorab wurde der Flyer auch auf der Instagram-Seite „Karlsruher Memes“ veröffentlicht.

Weitere Treffen deutschlandweit geplant

Nur wenige Wochen später fand die Idee aus Karlsruhe deutschlandweit Anklang. Am 24. September veröffentlichte der Instagram-Kanal Funk eine Übersicht aller geplanten Treffpunkte im Land. Den ersten Nachahmer gab es wohl in Hamburg: TikToks vom Treffen gingen viral und lösten den Trend „Pudding mit der Gabel“ aus.

Am Samstag, 27. September, treffen sich Pudding-Fans beispielsweise in Mannheim. Weitere Termine sind der 4. Oktober in Düsseldorf und der 26. Oktober in Kiel.