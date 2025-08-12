„Auch Tiere haben Angst vor Clowns“: Mahnwache vor Circus Barelli geplant

„Tiere gehören nicht in den Zirkus – sondern auf den Teller“, heißt es in der Pressemitteilung des Karlsruher Kreisverbandschefs Frank Trippel. Seine Begründung: „Mit Essen spielt man nicht.“ Tiere gehörten eben nicht in die Manege, sondern – augenzwinkernd gemeint – in die Küche.

Auch Stadtrat Max Braun übt Kritik an der Tierhaltung in Zirkussen: „Auch Tiere haben Angst vor Clowns.“ Gemeinsam rufen beide dazu auf, am Freitag um 18 Uhr auf dem Karlsruher Messplatz eine Mahnwache für die Zirkustiere abzuhalten.