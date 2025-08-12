Logo ka-news.de
„Protest gegen Tierhaltung im Zirkus: Aktivisten fordern ein Ende der Manege!“

Freizeit und Veranstaltungen

„Auch Tiere haben Angst vor Clowns“: Mahnwache vor Circus Barelli geplant

Am Freitagabend, 15. August, wollen Aktivistinnen und Aktivisten vor den Eingängen des Circus Barelli protestieren. Aufgerufen hat dazu Die Partei.
Von Marius Nann
    • |
    • |
    • |
    Max Braun: Karlsruher Stadtrat für Die Partei
    Max Braun: Karlsruher Stadtrat für Die Partei Foto: ps/ Die Partei Karlsruhe

    „Tiere gehören nicht in den Zirkus – sondern auf den Teller“, heißt es in der Pressemitteilung des Karlsruher Kreisverbandschefs Frank Trippel. Seine Begründung: „Mit Essen spielt man nicht.“ Tiere gehörten eben nicht in die Manege, sondern – augenzwinkernd gemeint – in die Küche.

    Kreisverbandschef: Frank Trippel
    Kreisverbandschef: Frank Trippel Foto: ps/ Die Partei Karlsruhe

    Auch Stadtrat Max Braun übt Kritik an der Tierhaltung in Zirkussen: „Auch Tiere haben Angst vor Clowns.“ Gemeinsam rufen beide dazu auf, am Freitag um 18 Uhr auf dem Karlsruher Messplatz eine Mahnwache für die Zirkustiere abzuhalten.

