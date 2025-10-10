Von Bullerbü bis Bastelspaß: Karlsruhes Junge Kunsthalle zeigt Nordqvists „kreatives Chaos“

Fleischklößchenbäume, Pfannkuchentorten und jede Menge schrullige Figuren - ab dem 11. Oktober verwandelt die Sonderausstellung „Pettersson, Findus & Co.: Die fabelhafte Welt von Sven Nordqvist“ die Junge Kunsthalle Karlsruhe in ein kreatives Kinderzimmer für Groß und Klein. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Sven Nordquist ist bei Kinderbüchern Kult

Die Bücher von Sven Nordqvist sind Kult - von Pettersson und seinem schlauen Kater Findus bis zu Mama Muh und Krähe. In Karlsruhe können Besucher nun hinter die Kulissen seiner Bilderwelten blicken: Über 100 Originalzeichnungen, Skizzen und Aquarelle aus allen Schaffensphasen geben einen vielseitigen Einblick in Nordqvists kreative Gedankenwelt.

Icon vergrößern Tamara Engert führt durch die Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tamara Engert führt durch die Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner

„In dieser Dichte und Bandbreite wurde sein Werk in Deutschland bisher noch nie gezeigt“, erzählt Dr. Tamara Engert, Leiterin der Kunstvermittlung und Kuratorin der Ausstellung.

Bullerbü-Feeling und charmantes Chaos

Wer die Räumlichkeiten betritt, fühlt sich sofort wie in einem schwedischen Bullerbü: zwischen Hühnerstall, altem Sekretär, Obstbaum und rustikalem Küchentisch ist die Atmosphäre gemütlich, bunt und ein bisschen chaotisch - im besten Sinne.

Icon vergrößern Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner

„Nordqvists Welt lebt vom charmanten, kreativen Chaos - überall gibt es etwas zu entdecken, kleine Geschichten in Geschichten versteckt“, meint Sara Feilen, die ebenfalls an der Ausstellung mitgewirkt hat.

Mit seiner Liebe zum Detail, seinem offenen Blick und seiner ungeheuren Fantasie hat Nordqvist eine Welt geschaffen, die gut ankommt - über acht Millionen verkaufte Pettersson-und-Findus-Bücher allein in Deutschland sprechen für sich.

Was macht die Ausstellung besonders?

Ein Blick hinter die Kulissen: Vom ersten Bleistiftstrich über Ölskizzen bis hin zu detailreichen Aquarellen - die Ausstellung zeigt, wie ein Nordqvist-Bild entsteht.

Raum zur eigenen Kreativität: In „Petterssons Werkstatt“ kann man an verschiedenen “Hands-On-Stationen” selbst interaktiv werden oder auch zeichnen, basteln, malen und erfinden.

Icon vergrößern Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner

Nordqvists Atelier: In einem Raum erhalten Besucher einen Einblick in die persönliche Schatzkammer des Autors - ein nachgebautes Atelier voller Sammlerstücke, antiken Funden und kreativem Krimskrams. Es erinnert an die Figur Pettersson selbst und lädt dazu ein, auch daheim mal genauer hinzuschauen: Welche kleinen Dinge erzählen bei einem selbst daheim Geschichten?

Ein Ort für alle Generationen: „Die Ausstellung schlägt eine Brücke zwischen Jung und Alt“, sagt Engert. „Für Kinder ist sie ein Abenteuer voller Fantasie und Entdeckungen, für Erwachsene ein liebevolles Wiedersehen mit den Helden ihrer Kindheit - hier erwischen wir alle.”

Tradition in der Jungen Kunsthalle

Kinderbuchkunst hat in der Jungen Kunsthalle längst Tradition. In den vergangenen Jahren wurden dort bereits Werke von Cornelia Funke oder der deutsche Harry-Potter-Illustratorin ausgestellt. Mit Nordqvist reiht sich nun ein weiterer großer Erzähler und Zeichner in diese Serie ein.

Icon vergrößern Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner

„Kinderbuchillustration ist ein wichtiger Teil von Kunst, sie wird aber oft nur stiefmütterlich behandelt“, betont Feilen. „Uns ist es wichtig, diesen Künstlern einen Raum zu geben.“

Buntes Begleitprogramm für die ganze Familie

Die Ausstellung bietet zudem ein vielseitiges Rahmenprogramm an, das zum Mitmachen einlädt:

Eröffnung & Familientag: Sa, 11. Oktober, ab 10 Uhr, inklusive Zimtschnecken-Backworkshop mit dem Kinderkochmobil Karlsruhe

Ferien-Workshops: „Dein eigenes Buch“, Textil-Workshops, Winterwelten auf Papier und mehr

Bilderbuchkino: Pettersson, Findus oder Mama Muh auf der großen Leinwand (in Kooperation mit der Kinemathek Karlsruhe und der Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais

Icon vergrößern Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ausstellung von Sven Nordqvist in der Jungen Kunsthalle Foto: Sophia Wagner

Viele Angebote sind kostenlos, manche erfordern eine Anmeldung. Genauere Infos zu Terminen, Preisen und zur Anmeldung gibt es auf der Website der Jungen Kunsthalle Karlsruhe. Pettersson, Findus und Co. Die fabelhafte Welt von Sven Nordqvist - Ausstellung in der Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Alles auf einen Blick:

Ausstellungsdauer: 11. Oktober 2025 bis 1. März 2026

Ort: Junge Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße

Eintritt: frei