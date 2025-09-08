Europabad Karlsruhe schließt kurzfristig – und öffnet mit neuer Ninja-Attraktion!

Das Europabad Karlsruhe bleibt von Montag, 15. September, bis einschließlich Freitag, 19. September, geschlossen. In dieser Zeit werden die technischen Anlagen geprüft sowie Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Das gab die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemitteilung vom 8. September bekannt.

Neuer Wasser-Parkour

Nach der Pause zieht eine neue Attraktion in das Europabad ein: Der NinjaCross. Dieser Wasser-Parkour fordert die Balance, Kraft und Ausdauer der Badegäste heraus. In den zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen können sie ihr Geschick unter beweis stellen.

Der AquaCross wird vom NinjaCross abgelöst. Foto: Karlsruher Bäder

Der Parkour orientiert sich an der Fernsehsendung „Ninja Warrior“, bei der die Teilnehmer Hindernisparkours überwinden müssen. Er ersetzt den bisherigen Hindernisweg AquaCross.

Workshop mit den echten Ninja-Warriors

Am Donnerstag, 25. September, findet von 17 bis 18 Uhr ein exklusiver NinjaCross-Workshop statt. Dort geben die Athleten aus „Ninja Warrior“ Tipps, um den NinjaCross zu meistern.