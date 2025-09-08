Logo ka-news.de
Parkour statt Rutsche: Neue Attraktion kommt ins Europabad Karlsruhe

Karlsruhe

Europabad Karlsruhe schließt kurzfristig – und öffnet mit neuer Ninja-Attraktion!

Im Europabad Karlsruhe entsteht ein neuer Wasser-Parkours: Der NinjaCross, inspiriert von der TV-Sendung „Ninja Warrior“ soll das Geschick der Badegäste auf die Probe stellen.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    Das Europabad Karlsruhe.
    Das Europabad Karlsruhe. Foto: Karlsruher Bäder

    Das Europabad Karlsruhe bleibt von Montag, 15. September, bis einschließlich Freitag, 19. September, geschlossen. In dieser Zeit werden die technischen Anlagen geprüft sowie Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Das gab die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemitteilung vom 8. September bekannt.

    Neuer Wasser-Parkour

    Nach der Pause zieht eine neue Attraktion in das Europabad ein: Der NinjaCross. Dieser Wasser-Parkour fordert die Balance, Kraft und Ausdauer der Badegäste heraus. In den zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen können sie ihr Geschick unter beweis stellen.

    Der AquaCross wird vom NinjaCross abgelöst.
    Der AquaCross wird vom NinjaCross abgelöst. Foto: Karlsruher Bäder

    Der Parkour orientiert sich an der Fernsehsendung „Ninja Warrior“, bei der die Teilnehmer Hindernisparkours überwinden müssen. Er ersetzt den bisherigen Hindernisweg AquaCross.

    Workshop mit den echten Ninja-Warriors

    Am Donnerstag, 25. September, findet von 17 bis 18 Uhr ein exklusiver NinjaCross-Workshop statt. Dort geben die Athleten aus „Ninja Warrior“ Tipps, um den NinjaCross zu meistern.

