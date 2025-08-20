Freizeit und Veranstaltungen Nach AC/DC – Messe Karlsruhe ist bereit für mehr!

Mit dem Konzert von AC/DC wurde die Premiere des neuen Open-Air-Geländes auf dem Peter-Gross-Bau Areal gefeiert. Via Instgram verkündet nun die Messe Karlsruhe: „Unser neu ertüchtigtes Freigelände ist bereit für mehr!“