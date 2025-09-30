Logo ka-news.de
Karlsruhe
Freizeit und Veranstaltungen
Oktoberfeste 2025 in der Region Karlsruhe: Alle Termine und Infos

Karlsruhe

O’zapft is! Welche Oktoberfeste rund um Karlsruhe ihr nicht verpassen dürft

Wenn Blasmusik erklingt, die Krüge gefüllt sind und die Tanzfläche bebt – diese Oktoberfeste bringen die Region zum Feiern.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Oktoberfest Blankenloch (Archibild)
    Foto: Thomas Riedel

    In Karlsruhe findet an mehreren Tagen das Oktoberfest statt. Auch in der Umgebung heißt es: Dirndl und Lederhosen raus – hier erlebt ihr zünftige Wiesen-Stimmung!

    Donnerstag, 2. Oktober bis Sonntag, 5. Oktober: Oktoberfest Blankenloch

    An jedem Abend sorgt Live-Musik für Stimmung: Am Donnerstag spielen die Wilden Engel, am Freitag Albkracher, am Samstag Rotzlöffl und zum Abschluss am Sonntag Rockspitz.

    • Wo? Festplatz Blankenloch, Erich-Kästner-Straße 1 in Stutensee
    • Tickets: Vorverkauf bei „1 Sun & Beauty“, im „Hagebaumarkt“ und im „0&1 Computershop“ in Blankenloch
    • Ticketpreise: Einzelticket 18 Euro, Tisch für 10 Personen 210 Euro, Sonntagabend freier Eintritt
    • Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S2 zur Haltestelle Mühlenweg, 3 Minuten Fußweg
    Oktoberfest Blankenloch. (Archivbild)
    Foto: Thomas Riedel

    Freitag, 3. Oktober: Oktoberfest Bruchsal

    Ein echtes Highlight abseits der typischen Oktoberfest-Traditionen erwartet die Besucher bereits mittags: Ab 12 Uhr startet ein Hunderennen. Mit viel Tempo, Spaß und tierischem Einsatz sorgen die Vierbeiner für beste Unterhaltung.

    • Wann? Ab 11 Uhr
    • Wo? Helmsheimer Straße 55 in Bruchsal
    • Tickets: Eintritt frei
    • Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S31 nach Untergrombach, mit Bus 187 nach Obergrombach Friedhof, 2 Minuten Fußweg

    Freitag, 3. Oktober: Oktoberfest Linkenheim

    Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm freuen: Neben stimmungsvoller Live-Musik sorgen Wettbewerbe wie die Wahl des schönsten Dirndls oder das Maßkrugstemmen für jede Menge Unterhaltung und Volksfestatmosphäre.

    • Wann? Ab 10.30 Uhr
    • Wo? Linkenheimer Rathausplatz, Karlsruher Str. 41 in Linkenheim-Hochstetten
    • Tickets: Eintritt frei
    • Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S1/S11 zur Haltestelle Linkenheim Rathaus, 1 Minute Fußweg
    Oktoberfest Linkenheim. (Archivbild)
    Foto: Thomas Riedel

    Freitag, 26. September bis Sonntag, 12. Oktober: Oktoberfest Canstatter Wasen

    Mit seinem über 200-jährigen Bestehen kann das Volksfest auf eine lange, traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Am ersten Sonntag des Festes findet ein Volksfestumzug der Trachtengruppen und Musikkapellen statt. Besucher erwarten in den 8 verschiedenen Festzelten Musik, Bier und traditionelle Kost.

    • Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 23 Uhr, Freitag 12 bis 24 Uhr, Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 23 Uhr
    • Sonderöffnungszeiten: Freitag, 26. September, 15 bis 24 Uhr, Donnerstag, 02. Oktober, 12 bis 24 Uhr, Freitag, 03. Oktober 11 bis 24 Uhr
    • Wo? Canstatter Wasen, Mercedesstraße in Stuttgart
    • Tickets: Eintritt frei
    • Anreise mit ÖPNV: RE1 bis Stuttgat Hbf, S2 bis Bad Cannstatt, 7 Minuten Fußweg
    Canstatter Wasn. (Archivbild)
    Foto: picture alliance / dpa

    Euch fallen noch weitere Oktoberfeste in der Nähe von Karlsruhe ein? Dann schreibt es uns gerne an redaktion@ka-news.de.

