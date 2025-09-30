O’zapft is! Welche Oktoberfeste rund um Karlsruhe ihr nicht verpassen dürft

In Karlsruhe findet an mehreren Tagen das Oktoberfest statt. Auch in der Umgebung heißt es: Dirndl und Lederhosen raus – hier erlebt ihr zünftige Wiesen-Stimmung!
Donnerstag, 2. Oktober bis Sonntag, 5. Oktober: Oktoberfest Blankenloch
An jedem Abend sorgt Live-Musik für Stimmung: Am Donnerstag spielen die Wilden Engel, am Freitag Albkracher, am Samstag Rotzlöffl und zum Abschluss am Sonntag Rockspitz.
- Wo? Festplatz Blankenloch, Erich-Kästner-Straße 1 in Stutensee
- Tickets: Vorverkauf bei „1 Sun & Beauty“, im „Hagebaumarkt“ und im „0&1 Computershop“ in Blankenloch
- Ticketpreise: Einzelticket 18 Euro, Tisch für 10 Personen 210 Euro, Sonntagabend freier Eintritt
- Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S2 zur Haltestelle Mühlenweg, 3 Minuten Fußweg
Freitag, 3. Oktober: Oktoberfest Bruchsal
Ein echtes Highlight abseits der typischen Oktoberfest-Traditionen erwartet die Besucher bereits mittags: Ab 12 Uhr startet ein Hunderennen. Mit viel Tempo, Spaß und tierischem Einsatz sorgen die Vierbeiner für beste Unterhaltung.
- Wann? Ab 11 Uhr
- Wo? Helmsheimer Straße 55 in Bruchsal
- Tickets: Eintritt frei
- Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S31 nach Untergrombach, mit Bus 187 nach Obergrombach Friedhof, 2 Minuten Fußweg
Freitag, 3. Oktober: Oktoberfest Linkenheim
Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm freuen: Neben stimmungsvoller Live-Musik sorgen Wettbewerbe wie die Wahl des schönsten Dirndls oder das Maßkrugstemmen für jede Menge Unterhaltung und Volksfestatmosphäre.
- Wann? Ab 10.30 Uhr
- Wo? Linkenheimer Rathausplatz, Karlsruher Str. 41 in Linkenheim-Hochstetten
- Tickets: Eintritt frei
- Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S1/S11 zur Haltestelle Linkenheim Rathaus, 1 Minute Fußweg
Freitag, 26. September bis Sonntag, 12. Oktober: Oktoberfest Canstatter Wasen
Mit seinem über 200-jährigen Bestehen kann das Volksfest auf eine lange, traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Am ersten Sonntag des Festes findet ein Volksfestumzug der Trachtengruppen und Musikkapellen statt. Besucher erwarten in den 8 verschiedenen Festzelten Musik, Bier und traditionelle Kost.
- Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 23 Uhr, Freitag 12 bis 24 Uhr, Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 23 Uhr
- Sonderöffnungszeiten: Freitag, 26. September, 15 bis 24 Uhr, Donnerstag, 02. Oktober, 12 bis 24 Uhr, Freitag, 03. Oktober 11 bis 24 Uhr
- Wo? Canstatter Wasen, Mercedesstraße in Stuttgart
- Tickets: Eintritt frei
- Anreise mit ÖPNV: RE1 bis Stuttgat Hbf, S2 bis Bad Cannstatt, 7 Minuten Fußweg
Euch fallen noch weitere Oktoberfeste in der Nähe von Karlsruhe ein? Dann schreibt es uns gerne an redaktion@ka-news.de.
