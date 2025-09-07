Beweg dich, Karlsruhe! Christian Merkel holt Jugendliche bei den „Atlas Games“ an die Stange

Was mit einer selbstgebauten Klimmzugstange im Garten begann, ist heute ein wachsendes Jugendprojekt mit gesellschaftlichem Anspruch: Christian Merkel, 31 Jahre alt und beruflich als Aufzugtechniker tätig, hat sich mit dem Verein „Street Movement e.V.“ und dem Projekt „Atlas United“ der Förderung von Jugendlichen verschrieben – durch Street Culture, Sport und Gemeinschaft.

Am Samstag, 20. September, lädt der Verein zu den „Atlas Games Vol. 3“ auf das Gelände des SSC Karlsruhe ein. Das Event konzentriert sich auf Calisthenics und Mini Games – mit einem klaren Ziel: Jugendlichen Raum zur Entfaltung geben.

Mit Street-Sport Jugendliche erreichen

„Atlas United“ ist aus der Trainingsgruppe „Zeus Athletics“ hervorgegangen und setzt auf niedrigschwellige Angebote, die junge Menschen unabhängig von Herkunft oder Erfahrung ansprechen. Dabei geht es nicht um Leistungssport, sondern um Teilhabe, Selbstwert und Gemeinschaft.

Calisthenics – also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht – sind besonders geeignet: Die Sportart ist vielseitig, benötigt keine teure Ausrüstung und lässt sich individuell anpassen. Die Minigames ergänzen das Programm spielerisch und laden Gäste jeden Alters zum Mitmachen ein.

Wie Bewegung Selbstvertrauen schafft

„Atlas United“ versteht Sport als pädagogisches Werkzeug. Jugendliche lernen nicht nur, ihren Körper zu kontrollieren, sondern auch sich selbst. Die Bewegung fördert Disziplin, Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen – Eigenschaften, die weit über das Training hinauswirken.

„Gleichzeitig entsteht ein geschützter Raum, in dem junge Menschen sich ausprobieren, Fehler machen und wachsen dürfen“, so Christian Merkel.

Die Vereinsarbeit zielt darauf ab, positive Routinen zu etablieren, soziale Werte zu vermitteln und Gemeinschaft zu stärken. Besonders wichtig ist dabei die Vorbildfunktion der Trainerinnen und Trainer, die selbst aus der Szene kommen und authentisch auf Augenhöhe kommunizieren.

Atlas Games: Bewegung, Begegnung und Pilotprojekt

Die „Atlas Games Vol. 3“ sind das bisher größte Projekt von „Atlas United“ und gleichzeitig ein Pilot für zukünftige Events. Ursprünglich als Street Jam mit Breakdance und Basketball geplant, musste das Format für dieses Jahr reduziert werden – die nötige Vernetzung kam nicht rechtzeitig zustande.

Für Mai 2026 ist jedoch eine umfassende Street Jam geplant, die Bewegung, Kultur und Community zusammenbringen soll.

Das Programm am 20. September:

Atlas Games Vol. 3 : Offene Calisthenics-Competition für alle Levels

Mini Games : Für Gäste jeden Alters

Essen & Drinks : Für die nötige Energie

DJ & Musik : Für den passenden Soundtrack

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. „Komm einfach vorbei“ lautet die Devise – ob Anfänger, Fortgeschrittene, Familie oder Zuschauer.

Digitale Reichweite, echte Wirkung

Mit über 6.600 Followern auf Social Media und mehr als 20.000 digitalen Aufrufen zeigt sich: Die Idee von „Atlas United“ kommt an. Doch für Christian Merkel zählt vor allem die Wirkung vor Ort. „Wir wollen Jugendlichen zeigen, dass sie etwas bewegen können – im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt er. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich als Sponsor, Helfer oder einfach als Gast einbringen.