Nach AC/DC – diese Stars kommen als Nächstes in die Region

Samstag, 13. September: Black Eyed Peas auf dem Glücks Gefühle Festival 2025
- Wann? Samstag, 13. September
- Wo? Hockenheimring, am Motodrom 1, 68766 Hockenheim
- Gibt es noch Tickets? Ja, aber Camping-Tickets sind ausverkauft
- Ticketpreise: Tagesticket Samstag 129 Euro, Wochenendticket 239 Euro
- Anreise: Mit dem Auto: Über die A5 und A6 nach Hockenheim, Mit dem ÖPNV: S9 nach Hockenheim Hauptbahnhof, dann mit Bus 731 nach Hockenheim Hardtstr./Hochhaus und 15 Minuten Fußweg
29. November: Rod Stewart
- Wann? Samstag, 29. November, ab 20 Uhr
- Wo? SAP Arena, An der Arena 1, 68163 Mannheim
- Ticketpreise: 103,25 bis 143,50 Euro
- Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Arena
- Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit der S3 nach Mannheim ARENA / Maimarkt, 8 Minuten Fußweg
25. und 26. Oktober: Simply Red in Mannheim und Stuttgart
Mannheim
- Wann? Samstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr
- Wo? An der Arena 1, 68163 Mannheim
- Ticketpreise: 74,50 bis 109 Euro
- Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Arena
- Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit der S3 nach Mannheim ARENA / Maimarkt, 8 Minuten Fußweg
Stuttgart
- Wann? Sonntag, 26. Oktober, ab 20 Uhr
- Wo? Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstraße 69, 70327 Stuttgart
- Ticketpreise: 72,30 bis 181,55 Euro
- Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Halle
- Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit dem RE1 bis Stuttgart Hbf, mit Bus 40 nach Wagenburgstraße und mit Bus 45 nach NeckarPark (Stadion), eine Minute Fußweg
27. Februar 2026: Jason Derulo in Stuttgart
- Wann? Freitag, 27. Februar 2026, ab 20 Uhr
- Wo? Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstraße 69, 70327 Stuttgart
- Ticketpreise: 86,50 bis 98 Euro
- Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Halle
- Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit dem RE1 bis Stuttgart Hbf, mit Bus 40 nach Wagenburgstraße und mit Bus 45 nach NeckarPark (Stadion), eine Minute Fußweg
13. März 2026: Fools Garden in Pforzheim
- Wann? Freitag, 13. März 2026, ab 20 Uhr
- Wo? Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, 75172 Pforzheim
- Ticketpreise: 33 bis 43 Euro
- Parkmöglichkeiten: Parkplatz in der Osterfeldstraße
- Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit dem RE1 nach Pforzheim Hbf, mit Bus 720 nach Pforzheim Kulturhaus Osterfeld, 2 Minuten Fußweg
