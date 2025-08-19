Logo ka-news.de
Nach AC/DC – diese Stars kommen als Nächstes in die Region

Freizeit und Veranstaltungen

Am Sonntag begeisterten AC/DC tausende Fans. Welche Top-Acts stehen als Nächstes im Veranstaltungskalender? Wir zeigen, wer wann und wo auftritt.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Jason Derulo. (Archivbild)
    Jason Derulo. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

    Samstag, 13. September: Black Eyed Peas auf dem Glücks Gefühle Festival 2025

    • Wann? Samstag, 13. September
    • Wo? Hockenheimring, am Motodrom 1, 68766 Hockenheim
    • Gibt es noch Tickets? Ja, aber Camping-Tickets sind ausverkauft
    • Ticketpreise: Tagesticket Samstag 129 Euro, Wochenendticket 239 Euro
    • Anreise: Mit dem Auto: Über die A5 und A6 nach Hockenheim, Mit dem ÖPNV: S9 nach Hockenheim Hauptbahnhof, dann mit Bus 731 nach Hockenheim Hardtstr./Hochhaus und 15 Minuten Fußweg
    Glücksgefühle Festival
    Glücksgefühle Festival Foto: Dennis Kuhnle

    29. November: Rod Stewart

    • Wann? Samstag, 29. November, ab 20 Uhr
    • Wo? SAP Arena, An der Arena 1, 68163 Mannheim
    • Ticketpreise: 103,25 bis 143,50 Euro
    • Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Arena
    • Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit der S3 nach Mannheim ARENA / Maimarkt, 8 Minuten Fußweg
    Rod Stewart. (Archivfoto)
    Rod Stewart. (Archivfoto) Foto: Jaroslav Novák/TASR/dpa

    25. und 26. Oktober: Simply Red in Mannheim und Stuttgart

    Mannheim

    • Wann? Samstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr
    • Wo? An der Arena 1, 68163 Mannheim
    • Ticketpreise: 74,50 bis 109 Euro
    • Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Arena
    • Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit der S3 nach Mannheim ARENA / Maimarkt, 8 Minuten Fußweg

    Stuttgart

    • Wann? Sonntag, 26. Oktober, ab 20 Uhr
    • Wo? Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstraße 69, 70327 Stuttgart
    • Ticketpreise: 72,30 bis 181,55 Euro
    • Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Halle
    • Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit dem RE1 bis Stuttgart Hbf, mit Bus 40 nach Wagenburgstraße und mit Bus 45 nach NeckarPark (Stadion), eine Minute Fußweg

    27. Februar 2026: Jason Derulo in Stuttgart

    • Wann? Freitag, 27. Februar 2026, ab 20 Uhr
    • Wo? Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstraße 69, 70327 Stuttgart
    • Ticketpreise: 86,50 bis 98 Euro
    • Parkmöglichkeiten: Parkplätze vor der Halle
    • Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit dem RE1 bis Stuttgart Hbf, mit Bus 40 nach Wagenburgstraße und mit Bus 45 nach NeckarPark (Stadion), eine Minute Fußweg
    13. März 2026: Fools Garden in Pforzheim

    • Wann? Freitag, 13. März 2026, ab 20 Uhr
    • Wo? Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, 75172 Pforzheim
    • Ticketpreise: 33 bis 43 Euro
    • Parkmöglichkeiten: Parkplatz in der Osterfeldstraße
    • Anreise mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hbf mit dem RE1 nach Pforzheim Hbf, mit Bus 720 nach Pforzheim Kulturhaus Osterfeld, 2 Minuten Fußweg
    Fools Garden. (Archivbild)
    Fools Garden. (Archivbild) Foto: Hans-Joachim Of
