Lost Places im Schwarzwald: Die St. Anna Klinik in Bad Griesbach

Krankenkassen schickten Kinder und Mütter in den 1960/1970er Jahren oft zu Erholungskuren in sogenannte Verschickungsheime oder Mütterkurheime. Diese Zeiten sind vorbei, aber zahlreiche Gebäude prägen noch heute die Landschaft.

Einst Klinik, dann Hotel, jetzt Lost Place

So auch in Bad Griesbach. Wenn man durch den schönen Schwarzwald die Bundestraße 28 nach Bad Griesbach einfährt, erstarrt man einen kurzen Augenblick zwischen dem großen Lost Place der ehemaligen St. Anna Klink.

Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik Foto: Thomas Riedel

Das einstige Mütterkurheim, später Vorsorge- und Rehabilitationsklinik Zentrum für Frauengesundheit, wurde ab 2014 als Hotel und Therme genutzt, ohne Erfolg.

