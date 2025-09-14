Logo ka-news.de
Lost Places im Schwarzwald: Die Verlorene St. Anna Klinik in Bad Griesbach

Bad Griesbach

Lost Places im Schwarzwald: Die St. Anna Klinik in Bad Griesbach

Verlassene Räume, vergessene Geschichten: Die St. Anna Klinik in Bad Griesbach steht als schauriges Relikt ihrer einst blühenden Vergangenheit da. Was von den Erholungskuren der 60er und 70er Jahre bleibt, sind heute nur alte Gemäuer.
Von Thomas Riedel
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik Foto: Thomas Riedel

    Krankenkassen schickten Kinder und Mütter in den 1960/1970er Jahren oft zu Erholungskuren in sogenannte Verschickungsheime oder Mütterkurheime. Diese Zeiten sind vorbei, aber zahlreiche Gebäude prägen noch heute die Landschaft.

    So auch in Bad Griesbach. Wenn man durch den schönen Schwarzwald die Bundestraße 28 nach Bad Griesbach einfährt, erstarrt man einen kurzen Augenblick zwischen dem großen Lost Place der ehemaligen St. Anna Klink.

    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik Foto: Thomas Riedel

    Das einstige Mütterkurheim, später Vorsorge- und Rehabilitationsklinik Zentrum für Frauengesundheit, wurde ab 2014 als Hotel und Therme genutzt, ohne Erfolg.

    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik Foto: Thomas Riedel
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik Foto: Thomas Riedel
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik
    Lost Place: Bad Griesbach St. Anna Klinik Foto: Thomas Riedel
