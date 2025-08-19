Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Live-Cam im Karlsruher Aquarium: Auf der Jagd nach dem Borstenwurm-Kopf

Freizeit und Veranstaltungen

Wo ist Walter Wurm? Live-Cam begeistert Internet-Community

Der vordere Teil des Borstenwurmes lebt noch, wie neue Fraßspuren gezeigt haben. Darum sollte der heimliche Korallenfresser auf frischer Tat ertappt werden, mittels Livestream.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Screenshot Facebook Naturkundemuseum Karlsruhe vom 15. August 2025.
    Screenshot Facebook Naturkundemuseum Karlsruhe vom 15. August 2025. Foto: Screenshot Facebook Naturkundemuseum Karlsruhe

    Das teilte das Naturkundemuseum in einem Post via Facebook mit. Über Nacht, von Donnerstag, 14. August, bis Freitag, 15. August, wurde ein Livestream, in Kooperation mit dem SWR auf YouTube übertragen.

    Brostenwurm-Kopf begeistert Zuschauer

    Die Aktion kam so gut an, dass neben zahlreichen Zuschauern und Kommentaren während des Streams, sich auch eigene Accounts via Social Media gründeten, wie „Wo Walter Wurm“.

    Wer ist Walter Wurm?

    Bereits vor Monaten entdeckte das Naturkundemuseum ungewöhnliche Fraßspuren. Ende Juli 2025 konnte der Übeltäter entdeckt werden. Alles zum Karlsruher Borstenwurm haben in diesem Artikel zusammengefasst: „Schrödingers Borstenwurm“: Was passiert mit dem blinden Passagier im Naturkundemuseum?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden