Wo ist Walter Wurm? Live-Cam begeistert Internet-Community

Das teilte das Naturkundemuseum in einem Post via Facebook mit. Über Nacht, von Donnerstag, 14. August, bis Freitag, 15. August, wurde ein Livestream, in Kooperation mit dem SWR auf YouTube übertragen.

Brostenwurm-Kopf begeistert Zuschauer

Die Aktion kam so gut an, dass neben zahlreichen Zuschauern und Kommentaren während des Streams, sich auch eigene Accounts via Social Media gründeten, wie „Wo Walter Wurm“.