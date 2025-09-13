Warum heute in Karlsruhe verkleidete Menschen unterwegs sind

Seit 2023 vereint die KazKon in der Region Begeisterte aller Altersgruppen rund um Cosplay, Comics, Manga, Science-Fiction, fantastische Literatur und mystische Welten. Wer mitmachen will, kann sich sein bestes Kostüm schnappen und dazukommen. Das Cosplay-Treffen ist kostenlos!

Kazkon Karlsruhe 2025: Wann findet die Convention statt?

Sie findet am Samstag, 13. September, von 14 bis 19 Uhr statt.

Icon vergrößern Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: ECKKULTURdörfle e.V Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: ECKKULTURdörfle e.V

Kazkon Karlsruhe 2025: Wo findet sie statt?

Die Kazkon findet auf dem Kronenplatz Karlsruhe statt.

Kazkon Karlsruhe 2025: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt für die Kakzkon ist kostenlos.

Icon vergrößern Die Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: eckkulturdörfle e.V. Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: eckkulturdörfle e.V.

Kazkon Karlsruhe 2025: Das Programm

Ganztägig: Ausstellung Zeit.Los, Gruppenausstellung des Fachbereichs Bildende Kunst der Gedok Karlsruhe

14 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Torsten Low

14.15 Uhr, Bühne Außen, Show von Unique Stars

14.35 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Christian Metzger

15.10 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Perry Rhodan

15.30 Uhr, Bühne Außen: Cosplaywettbewerb

15.45 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Odine Raven

16.30 Uhr, Bühne Außen: Show von Pawsitivitri

16.45 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Yann Krehl

17.30 Uhr, Bühne Außen: Show von Moe Angles

17.55 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Shadodex

18.30 Uhr, Bühne Außen: Lichtschwert-Show der Saberacademy Karlsruhe

18.30 Uhr, Bühne CTO, Lesung von M. H. Steinmetz

Icon vergrößern Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: ECKKULTURdörfle e.V. Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: ECKKULTURdörfle e.V.

Kazkon Karlsruhe 2025: Wo finde ich was?

Icon vergrößern Der Lageplan von der Kazkon Convention. Foto: ECKKULTURdörfle e.V. Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Lageplan von der Kazkon Convention. Foto: ECKKULTURdörfle e.V.

Icon vergrößern Der Lageplan von der Kazkon Convention. Foto: ECKKULTURdörfle e.V. Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Lageplan von der Kazkon Convention. Foto: ECKKULTURdörfle e.V.