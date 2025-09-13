Logo ka-news.de
Kazkon Convention Karlsruhe 2025: Cosplay, Termin, Infos

Karlsruhe

Warum heute in Karlsruhe verkleidete Menschen unterwegs sind

Wenn euch am Samstag, 13. September, auf dem Kronenplatz Anime und Comic-Figuren über den Weg laufen, dann ist nicht Fasching, sondern Kazkon Convention! Was es damit auf sich hat.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe.
    Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: ECKKULTURdörfle e.V.

    Seit 2023 vereint die KazKon in der Region Begeisterte aller Altersgruppen rund um Cosplay, Comics, Manga, Science-Fiction, fantastische Literatur und mystische Welten. Wer mitmachen will, kann sich sein bestes Kostüm schnappen und dazukommen. Das Cosplay-Treffen ist kostenlos!

    Kazkon Karlsruhe 2025: Wann findet die Convention statt?

    Sie findet am Samstag, 13. September, von 14 bis 19 Uhr statt.

    Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe.
    Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: ECKKULTURdörfle e.V

    Kazkon Karlsruhe 2025: Wo findet sie statt?

    Die Kazkon findet auf dem Kronenplatz Karlsruhe statt.

    Kazkon Karlsruhe 2025: Was kostet der Eintritt?

    Der Eintritt für die Kakzkon ist kostenlos.

    Die Kazkon Convention Karlsruhe.
    Die Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: eckkulturdörfle e.V.

    Kazkon Karlsruhe 2025: Das Programm

    • Ganztägig: Ausstellung Zeit.Los, Gruppenausstellung des Fachbereichs Bildende Kunst der Gedok Karlsruhe
    • 14 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Torsten Low
    • 14.15 Uhr, Bühne Außen, Show von Unique Stars
    • 14.35 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Christian Metzger
    • 15.10 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Perry Rhodan
    • 15.30 Uhr, Bühne Außen: Cosplaywettbewerb
    • 15.45 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Odine Raven
    • 16.30 Uhr, Bühne Außen: Show von Pawsitivitri
    • 16.45 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Yann Krehl
    • 17.30 Uhr, Bühne Außen: Show von Moe Angles
    • 17.55 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Shadodex
    • 18.30 Uhr, Bühne Außen: Lichtschwert-Show der Saberacademy Karlsruhe
    • 18.30 Uhr, Bühne CTO, Lesung von M. H. Steinmetz
    Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe.
    Cosplay bei der Kazkon Convention Karlsruhe. Foto: ECKKULTURdörfle e.V.

    Kazkon Karlsruhe 2025: Wo finde ich was?

    Der Lageplan von der Kazkon Convention.
    Der Lageplan von der Kazkon Convention. Foto: ECKKULTURdörfle e.V.
    Der Lageplan von der Kazkon Convention.
    Der Lageplan von der Kazkon Convention. Foto: ECKKULTURdörfle e.V.
