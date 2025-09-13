Warum heute in Karlsruhe verkleidete Menschen unterwegs sind

Seit 2023 vereint die KazKon in der Region Begeisterte aller Altersgruppen rund um Cosplay, Comics, Manga, Science-Fiction, fantastische Literatur und mystische Welten. Wer mitmachen will, kann sich sein bestes Kostüm schnappen und dazukommen. Das Cosplay-Treffen ist kostenlos!
Kazkon Karlsruhe 2025: Wann findet die Convention statt?
Sie findet am Samstag, 13. September, von 14 bis 19 Uhr statt.
Kazkon Karlsruhe 2025: Wo findet sie statt?
Die Kazkon findet auf dem Kronenplatz Karlsruhe statt.
Kazkon Karlsruhe 2025: Was kostet der Eintritt?
Der Eintritt für die Kakzkon ist kostenlos.
Kazkon Karlsruhe 2025: Das Programm
- Ganztägig: Ausstellung Zeit.Los, Gruppenausstellung des Fachbereichs Bildende Kunst der Gedok Karlsruhe
- 14 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Torsten Low
- 14.15 Uhr, Bühne Außen, Show von Unique Stars
- 14.35 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Christian Metzger
- 15.10 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Perry Rhodan
- 15.30 Uhr, Bühne Außen: Cosplaywettbewerb
- 15.45 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Odine Raven
- 16.30 Uhr, Bühne Außen: Show von Pawsitivitri
- 16.45 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Yann Krehl
- 17.30 Uhr, Bühne Außen: Show von Moe Angles
- 17.55 Uhr, Bühne CTO: Lesung von Shadodex
- 18.30 Uhr, Bühne Außen: Lichtschwert-Show der Saberacademy Karlsruhe
- 18.30 Uhr, Bühne CTO, Lesung von M. H. Steinmetz
