Party in der „Klotze“: Rettungshubschrauber „Christoph 43“ feiert 50 Jahre Luftrettung

Hüpfburg, Hundestaffel, Hubschrauber: Das erwartet die Besucher

Laut einer Pressemitteilung der DRF Luftrettung können Besucher den modernen Rettungshubschrauber aus nächster Nähe besichtigen und mit der Crew ins Gespräch kommen. Außerdem gibt es eine „Blaulichtmeile“ mit Karlsruher Hilfsorganisationen, Vorführungen der Rettungshundestaffel sowie Mitmachaktionen wie Erste-Hilfe-Übungen für Kinder.

Auch für Unterhaltung und Verpflegung ist gesorgt: von Hüpfburg bis zu einem vielfältigen gastronomischen Angebot.

Wo : Günther- Klotz Anlage Karlsruhe (Höhe Anna-Walch-Haus, Gustav-Heller-Platz 1, 76135 Karlsruhe)

Wann : 20. September 2025, 11 bis 17 Uhr