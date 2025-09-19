Logo ka-news.de
Karlsruhes bekanntester Hubschrauber „Christoph 43“ feiert Geburstag

Karlsruhe

Party in der „Klotze“: Rettungshubschrauber „Christoph 43“ feiert 50 Jahre Luftrettung

Blaulicht, Action, Familienfest: Der Rettungshubschrauber „Christoph 43“ feiert sein 50-jähriges Bestehen. Am 20. September lädt die DRF-Luftrettung ein, dieses Jubiläum mitzufeiern.
Von Emelie Stump
    ViDia Kliniken: Christoph 43
    ViDia Kliniken: Christoph 43 Foto: Magali Hauser

    Hüpfburg, Hundestaffel, Hubschrauber: Das erwartet die Besucher

    Laut einer Pressemitteilung der DRF Luftrettung können Besucher den modernen Rettungshubschrauber aus nächster Nähe besichtigen und mit der Crew ins Gespräch kommen. Außerdem gibt es eine „Blaulichtmeile“ mit Karlsruher Hilfsorganisationen, Vorführungen der Rettungshundestaffel sowie Mitmachaktionen wie Erste-Hilfe-Übungen für Kinder.

    Auch für Unterhaltung und Verpflegung ist gesorgt: von Hüpfburg bis zu einem vielfältigen gastronomischen Angebot.

    • Wo: Günther- Klotz Anlage Karlsruhe (Höhe Anna-Walch-Haus, Gustav-Heller-Platz 1, 76135 Karlsruhe)
    • Wann: 20. September 2025, 11 bis 17 Uhr
