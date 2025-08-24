Karlsruhe feiert ukrainischen Unabhängigkeitstag auf dem Marktplatz

Der Veranstalter des Kundgebungskonzerts ist der Verein Ukrainer in Karlsruhe. Es werden rund 500 Teilnehmer erwartet.

„Unsere Unabhägigkeit ist nicht selbstverständlich“

Yukhym Yemchenko lebt und studiert als Ukrainer in Karlsruhe. Er sagt gegenüber ka-news: „Ich kann unter solchen Umständen heute nicht von einer Feier sprechen, aber wir wollen diesen Tag nutzen, um auch andere Karlsruher wieder an uns zu erinnern.“ Yemchenko weiß, welch ein Kampf es für sein Land war, die Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu erlangen. „Unsere Unabhägigkeit ist nicht selbstverständlich. Daran wollen wir uns heute erinnern“, so der Ukrainer.

Oberbürgermeister Mentrup betont Solidarität mit der Ukraine

Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup nimmt an der Kundgebung zum Unabhängigkeitstag teil. „Es ist uns ein Anliegen, hier eine klare Haltung gegenüber der russischen Invasion aufrechtzuerhalten und immer wieder deutlich zu machen, dass wir es mit einem Staat und einer Kultur zu tun haben, die von Zerstörung bedroht sind“, betonte Mentrup.