Mit rund 75.000 Besuchern war das AC/DC-Konzert das bisher größte Event auf dem Peter-Gross-Bau Areal. Doch zirka 30.000 Quadratmeter der dafür genutzen Eventfläche waren ein Grundstück der Stadt Rheinstetten, welches nun verkauft wurde.
„Das Gelände wurde in seiner gesamten Fläche für das Konzert genutzt“
Konkret handelt es sich um das Eckgrundstück am Messering, direkt neben dem Logistikunternehmen GLS. Auf Anfrage von ka-news.de erklärte ein Sprecher der Stadt: „Das Gelände wurde in seiner gesamten Fläche für das Konzert genutzt.“ Bei dem Grundstück handele es sich um ein Gewerbegrundstück. Wer der neue Eigentümer wird, hat die Stadt nicht bekanntgegeben.
Die Stadt Rheinstetten dementiert den Verkauf der Grundstücke. Was ist das für schlechter Jorunalismus, wenn falsche und nicht recherchierte Fakten veröffentlicht werden. Außerdem, was hat der Verkauf der Grundtücke mit neuen Events auf dem Gelände zu tun? Das Peter-Gross-Bau Areal hat 90.000 Quadratmeter. Das sollte auch für große Konzerte reichen.
Das Ganze ist sowieso nicht ganz korrekt. Laut BNN von gestern gehörend die bewussten Grundstücke Rheinstetten und nicht Karlsruhe und Rheinstetten sucht dafür Käufer. Beim einem warten die auf eine Unterschrift und ein anderer Interessent sei abgesprungen.
