AC/DC-Konzert bleibt einmalig - Rheinstetten verkauft Grundstück

Mit rund 75.000 Besuchern war das AC/DC-Konzert das bisher größte Event auf dem Peter-Gross-Bau Areal. Doch zirka 30.000 Quadratmeter der dafür genutzen Eventfläche waren ein Grundstück der Stadt Rheinstetten, welches nun verkauft wurde.

„Das Gelände wurde in seiner gesamten Fläche für das Konzert genutzt“

Konkret handelt es sich um das Eckgrundstück am Messering, direkt neben dem Logistikunternehmen GLS. Auf Anfrage von ka-news.de erklärte ein Sprecher der Stadt: „Das Gelände wurde in seiner gesamten Fläche für das Konzert genutzt.“ Bei dem Grundstück handele es sich um ein Gewerbegrundstück. Wer der neue Eigentümer wird, hat die Stadt nicht bekanntgegeben.