Hunde-Schwimmen Karlsruhe im Rheinstrandbad Rappenwört

Karlsruhe

Die „Seehunde“ sind wieder los: Hunde-Schwimmen im Rheinstrandbad Rappenwört

Badespaß für Hunde! Unter dem Motto „Seehund sein für einen Tag“ dürfen die Vierbeiner am Sonntag, 21. September, von 10 bis 17 Uhr in dem Freibad planschen.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Archivbild.
    Archivbild. Foto: Hammer Photographie

    Zum neunten Mal findet das alljährliche Hunde-Schwimmen nun statt. Dabei steht den Hunden das ungechlorte Wellenbecken im Rheinstrandbad Rappenwört zur Verfügung. Das gab die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemitteilung vom 15. September bekannt.

    Archivbild.
    Archivbild. Foto: Hammer Photographie

    Der Einlass kostet „pro Fuß und Pfote“ jeweils einen Euro und endet um 16 Uhr. Für die Herrchen und Frauchen stehen Informationsstände rund um den Hundebedarf sowie ein gastronomisches Angebot zur Verfügung.

