Herbstmess Karlsruhe 2025: Programm, Termine und Highlights

Karlsruhe

Familientag, Feuerwerk und mehr: Der Info-Guide zur Herbstmess in Karlsruhe 2025

Action, Tradition, Leckereien: Vom 31. Oktober bis 10. November findet wieder die Karlsruher Herbstmess‘ statt. Alle Infos dazu gibt es hier in der Übersicht.
Von Verena Müller-Witt und Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    Karlsruher Herbstmess' 2024 (Archivbild)
    Karlsruher Herbstmess' 2024 (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Die Herbstmess Karlsruhe 2025 verwandelt vom 31. Oktober bis 10. November den Messplatz an der Durlacher Allee in eine bunte Erlebniswelt für Jung und Alt. Auf über 90 Attraktionen warten Fahrspaß, Spiel, Leckereien und Unterhaltung. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

    Herbstmess Karlsruhe (Archivbild)
    Herbstmess Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Wann und wo findet die Herbstmess Karlsruhe 2025 statt?

    Ort: Messplatz an der Durlacher Allee, Karlsruhe
    Zeitraum: 31. Oktober bis 10. November 2025

    Öffnungszeiten Herbstmess 2025 in Karlsruhe

    • Montag bis Donnerstag: 14 bis 22 Uhr
    • Freitag & Samstag: 14 bis 23 Uhr
    • Sonn- und Feiertage: ab 12 Uhr
    Herbstmess Karlsruhe (Archivbild9
    Herbstmess Karlsruhe (Archivbild9 Foto: Thomas Riedel

    Was kostet der Eintritt?

    Die Herbstmess ist kostenfrei. Die Preise der Fahrgeschäfte und Spielstände variieren je nach Attraktion. Tipp: Am Familientag (6. November) gibt es stark ermäßigte Preise für Fahrgeschäfte und Spielstände.

    Gibt es besondere Aktionen oder Rahmenprogramm?

    Freitag, 31. Oktober – Halloween-Auftakt:

    • 14 Uhr: Geschäfte öffnen
    • 17 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich durch OB Frank Mentrup
    • 19 bis 20 Uhr: Kostümprämierung für verkleidete Gäste
    • Mess’-Spaß-Coupons einlösbar

    Dienstag, 4. November – Ü65-Nachmittag:

    • Kostenloses Riesenradfahren für Gäste ab 65 Jahren
    • Sonderangebote in den Geschäften
    • Live-Musik in Krusig’s Dorf, Essen & Getränk für 5 Euro
    Herbstmess (Archivbild)
    Herbstmess (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Donnerstag, 6. November – Familientag:

    • Stark ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften
    • Kostenloses Kinderschminken, im Sandkasten nach Fahrchips buddeln, Ballon- & Clownshow

    Sonntag, 9. November – Verkaufsoffener Sonntag:

    • 13 bis 18 Uhr: XXXLutz Mann Mobilia, Autohaus Graf Hardenberg, Durlach Center öffnen mit Aktionen

    Montag, 11. November – Abschluss:

    • 20 Uhr: Großes Feuerwerk auf dem Messplatz
    Herbstmess Karlsruhe
    Herbstmess Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

    Welche Fahrgeschäfte und Attraktionen gibt es bei der Herbstmess 2025?

    Karusselle und Fahrgeschäfte Icon Pfeilspitze nach unten

    Break Dance | Brigitte Becker
    www.becker-breakdance.de
    Go-Kart-Bahn „Rallye Monte Carlo“ | D. Maxi Fackler
    Monsterhaus | R. & S. Filder GmbH
    www.monsterhaus.net
    Autoscooter „No Limit“ | Benjamin Frank
    www.schausteller-frank.de
    www.instagram.com/schaustellerbetrieb.frank/
    Riesenrad „Juwel“ | Göbel-Worms GmbH
    www.goebel-worms.de
    Achterbahn „Wilde Maus“ | Göbel-Worms GmbH
    www.goebel-worms.de
    Disco-Skooter „number 1“ | Auto-Skooter Haas e. K.
    Königlicher Wellenflug | Manuel Kaplan
    Facebook: Königlicher Wellenflug
    Hupferl – Das Gaudikarussell | André Roder
    Facebook: HupferlRoder
    Dance Express | Marlon Roder
    Rundfahrgeschäft „Magic“ | Spangenberger Magic GmbH
    www.spangenberger-event.de
    Kettenkarussell | Marco Spindler
    Hochfahrgeschäft „Freak“ | Alexander & Angelique Zinnecker & Söhne

    Kinderfahrgeschäfte Icon Pfeilspitze nach unten

    Kinderfahrgeschäft „Aladins Wunderland“ | Max Fetscher
    Kinderfahrgeschäft „Lustige Seewelt“ | Henn-Nickel GdbR
    Kinderachtschleife „Mini Rallye“ | Willy Krusig jun.
    www.krusig.de
    Kiddie Roller Coaster „Verrückte Baustelle“ | Tanja Luxem
    www.luxem-achterbahn.de
    Kinderflieger „König der Löwen“ | Anton Schubert
    Kinderkettenflieger „Tal der Löwen“ | Lothar Schubert
    Kinderkarussell Nostalgie | Karmo Thelen
    Kinder-Autoscooter „Crazy Time 2“ | Toni Thoma
    Kinderkarussell „Kinderparadies“ | Ricardo Wagner
    Schau- und Belustigungsgeschäfte
    Bungy-Trampolin „Sky Jumper“ | Caroline Krusig
    www.krusig.de
    Laufgeschäft „XXL Lach-Haus“ | M. & A. Renz
    Laufgeschäft „Actopm Center Remmi Demmi“ | Marcel Wilhelm

    Geschicklichkeit / Spielgeschäfte und Verlosungen Icon Pfeilspitze nach unten

    Ballwerfen
    Verrückte Dosen | Petra Böhme-Spindler
    Büchsenwerfen „Gaudi Alm“ | Susanne Eichel
    Basketball-Spiel „All Stars“ | Alessio Reo
    Ballwerfen „Treasure Island“ | Joan Schubert
    Entenangeln
    Crazy Ducks | Giulia Frank
    Howard die Ente | Margit Loritz
    Greifer
    „eClaw“ | Theo Buntenbroich
    „Der Greifer“ | Beate Schell
    „Once upon a toy“ | Thomas Schmidt
    www.der-topper.de
    Paintball Zone | Ronny Böttner und Severina Schubert
    Pfeilwerfen | Nadine Eichel
    Pferderennen Rivalen der Rennbahn „Das Derby“ | Mary-Ann Borho
    Schießen
    Schiess-Sport-Halle Roder | Dayana Roder
    Schießwagen „Chicago 1931“ | Remo Roder
    Bogenschießen „Bonanza Western Saloon“ | J. + M. Schubert
    Stey‘s Wilder Westen | Doris Stey - Alexander Geil GbR
    Schießwagen „Shooting Hall“ | Valentina Trost-Bleier
    Spielautomat / Pusher „Treasure Island“ | Stephanie Brinksma
    Spielhalle „Bora Bora“ | Bernhard Parpalioni
    Tütenangeln „Las Vegas“ | Beatrice Brambach
    Verlosung „Glückstempel“ | Frank Fey

    Warenverkauf Icon Pfeilspitze nach unten

    Native Art: Silberschmuck, handgefertigte Ketten, Armbänder aus echten Steinen, Leder und Baumwolle, kleine Instrumente auch Bambus und Holz, Ponchos aus Alpakawolle, Traumfänger, Bekleidung aus 100 Prozent organischer Baumwolle und Kunsthandwerk aus aller Welt | Luis Beck
    Damen- und Herrenschuhe | Mustageem Bhatti
    Haushalts- und Geschenkartikel, Textil- und Kleinlederwaren sowie Spielzeug | Dalvinder Dhanjal
    Trendartikel, Damen- und Herren-Accessoires, Kleidung, Schals und Portemonnaies | Muhammad Imran
    T-Shirts, Caps und Fanartikel | Nurul Islam Khan
    Textilien | Jadoon Usman Khan
    Airbrush Tattoos und Zöpfe flechten | Jean Philippe Juvin
    T-Shirts, Caps und Fanartikel | Nurul Islam Khan
    Euromode: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung | Rakesh Kumar
    Lederwaren: Taschen, Geldbörsen und Gürtel sowie Kinderspielzeug | Khalid Mahmood
    Leinenmode und Junge Mode: Iqbal Modssar
    Cosmos - Universe of Jewelry: Schmuck und Piercing, Sonnenbrillen und Accessoires | Nicky Nuzzone
    Schmuck, Baumwolltücher, Uhren und Trendartikel | Arno Tuloweit
    Bonbonbar: Kräuter- und Fruchtbonbons | Ursula Weber-Greßmann
    Handyzubehör und Uhren | Abdelkader Zarioh

    Was gibt es auf der Herbstmess 2025 zu essen?

    Süßwaren und Backwaren Icon Pfeilspitze nach unten

    Süßer Basar: Mandeln- und Nusskreationen | Nicole Brückel
    „Fetscher‘s Süße Leckereien“: Schaumküsse, Waffelartikel, Magenbrot, Lebkuchenherzen, gepannte Mandeln und Erdnüsse, selbst gemachtes Popcorn süß oder salzig, Zuckerwatte sowie Haribo-Artikel | Kurt Fetscher
    Filder‘s Bonbonniere: Gebrannte Mandeln, verschiedene Nusssorten, Popcorn, Zuckerwatte sowie Back- Zucker- und Schokoladenwaren | Filder GmbH
    JUST FRUIT & fresh: Schokoladenfrüchte, glasierte Früchte, Fruchtspezialitäten | Adolf Gronen und Sohn William Frank
    Der Nuss Basar: Nüsse aus aller Welt, Mandeln, kandierte Äpfel, Popcorn, Zuckerwatte, Kokosnüsse, Magenbrot, Lebkuchenherzen und Süßwaren verschiedenster Art | Hedwig Kaufmann
    Glasierte Früchte, Zuckerwatte und Fruchtslush | Andrea Nagel
    Märchenreich Schlaraffenland: Eis und Eispezialitäten, Eisslush und Kaffee sowie Schokofrüchte | Gerd Nagel
    Filder‘s Süße Spezialitäten: Gebrannte Mandeln, Nüsse, Magenbrot, Lebkuchenherzen, Donuts, Popcorn, Zuckerwatte, Schaumküsse aller Art | Laura Spagerer FilderFilder‘s Waffelbäckerei: Frische Waffeln, Crêpes, Schokofrüchte, Backwaren und alkoholfreie Getränke | Susanne und Alexander Filder
    Filder‘s Backstube: Churros süß, beschwipst oder herzhaft | Ulrike Filder
    Créperie am Eifelturm: Crêpes á la carte – süß, deftig oder beschwipst, Germknödel mit warmer Vanillesauce und Kirschen, Brüssler Waffeln sowie Kaffeespezialitäten und Capri-Sonne | Ute Frank
    La Creperia: Crêpes süß, beschwipst oder herzhaft, verschiedene Kaffeespezialitäten sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke | Tobias Hoffmann

    Imbiss- und Ausschrankbetriebe Icon Pfeilspitze nach unten

    Der Franzose: Crêpes | Enrico Becker
    Ungarische Langos | R & M Eichel
    Schwenkbraterei: Pikante Schweinesteaks, feine Putensteaks, Spare-Ribs amerikanische Art, Schwein-, Rind- und Kalbs-Bratwürste, XL Chili-Feuerwurst und Käsekrainer vom Holzkohlegrill sowie Flaschenbier und alkoholfreie Getränke | Jürgen Elmer
    Filder‘s Waffelbäckerei: Frische Waffeln, Crêpes, Schokofrüchte, Backwaren und alkoholfreie Getränke | Susanne und Alexander Filder
    Badisch‘s Dörfle mit Biergarten: Langos, badische Bierspezialitäten vom Fass, Badische und Pfälzer Weine, Schnaps, warme und kalte alkoholische und alkoholfreie Getränke | BaReGa GbR, Ursula und Kurt-Manuel Kießling
    Gastronomiebetrieb „Das Dorf“ mit Biergarten: Halber-Meter-Rostbratwurst, -Käseknacker, -Feuerwurst, -Feuerwurst Spezial, Brat-, Currywurst, Steaks, Frikadellen, Pommes, Holzfällersteaks mit Pommes, Tzatziki und Krautsalat, verschiedene Salate sowie alkoholfreie Getränke, Kaffee und ähnliches, Weine, Volksfestbier gezapft, sonstige verschiedene Biere, Cocktails | Kevin Krusig
    Ungarische Langos | Lango-Länge, Uwe Länge
    Thüringer Häusle: Lange Bratwurst und Bratwurst Spezial, Rindsbratwurst, Merguez, Käseknacker, Pommes, Currywurst sowie alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke | Petra Lindig GmbH
    Pizzabäckerei Gebert: Pizza und alkoholfreie Getränke| Patrick Neigert
    Puhl‘s Pizza-Bäckerei: Pizza und alkoholfreie Getränke | Waltraud Puhl
    Mais Man: Heiße Maiskolben mit Butter, Kräuter- oder Knoblauchbutter sowie alkoholfreie Softgetränke | Mark Roschmann
    Cocktailbar mit Biergarten: Champagner, Sekt, Cocktails mit und ohne Alkohol, Bier vom Fass, Kaffee sowie diverse Mixgetränke warm und kalt | Jutta Seyfert & Sohn
    Waffelbäckerei & Cafe Schreiber: Frisch gebackene Waffeln, Dampfnudeln und Germknödel, Crêpes, Bohnenkaffee, Cappuccino, Espresso, Tee und alkoholfreie Getränke | Alexander Schreiber
    Heiße Maroni | Hugo Thelen
    Karlsruher Brotmühle: Stockbrot | Santino Thelen
    Kartoffeltwister: Spiralkartoffeln mit diversen Gewürzen und alkoholfreie Softdrinks | Sven Thelen

    Sind Hunde auf der Herbstmess 2025 erlaubt?

    Hunde sind auf dem Messplatz grundsätzlich erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Hunde durch Fahrgeschäfte oder Menschenmengen nicht gestresst werden.

