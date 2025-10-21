Familientag, Feuerwerk und mehr: Der Info-Guide zur Herbstmess in Karlsruhe 2025

Die Herbstmess Karlsruhe 2025 verwandelt vom 31. Oktober bis 10. November den Messplatz an der Durlacher Allee in eine bunte Erlebniswelt für Jung und Alt. Auf über 90 Attraktionen warten Fahrspaß, Spiel, Leckereien und Unterhaltung. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Wann und wo findet die Herbstmess Karlsruhe 2025 statt?

Ort: Messplatz an der Durlacher Allee, Karlsruhe

Zeitraum: 31. Oktober bis 10. November 2025

Öffnungszeiten Herbstmess 2025 in Karlsruhe

Montag bis Donnerstag: 14 bis 22 Uhr

Freitag & Samstag: 14 bis 23 Uhr

Sonn- und Feiertage: ab 12 Uhr

Was kostet der Eintritt?

Die Herbstmess ist kostenfrei. Die Preise der Fahrgeschäfte und Spielstände variieren je nach Attraktion. Tipp: Am Familientag (6. November) gibt es stark ermäßigte Preise für Fahrgeschäfte und Spielstände.

Gibt es besondere Aktionen oder Rahmenprogramm?

Freitag, 31. Oktober – Halloween-Auftakt:

14 Uhr: Geschäfte öffnen

17 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich durch OB Frank Mentrup

19 bis 20 Uhr: Kostümprämierung für verkleidete Gäste

Mess’-Spaß-Coupons einlösbar

Dienstag, 4. November – Ü65-Nachmittag:

Kostenloses Riesenradfahren für Gäste ab 65 Jahren

Sonderangebote in den Geschäften

Live-Musik in Krusig’s Dorf, Essen & Getränk für 5 Euro

Donnerstag, 6. November – Familientag:

Stark ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften

Kostenloses Kinderschminken, im Sandkasten nach Fahrchips buddeln, Ballon- & Clownshow

Sonntag, 9. November – Verkaufsoffener Sonntag:

13 bis 18 Uhr: XXXLutz Mann Mobilia, Autohaus Graf Hardenberg, Durlach Center öffnen mit Aktionen

Montag, 11. November – Abschluss:

20 Uhr: Großes Feuerwerk auf dem Messplatz

Welche Fahrgeschäfte und Attraktionen gibt es bei der Herbstmess 2025? Karusselle und Fahrgeschäfte Icon Pfeilspitze nach unten Break Dance | Brigitte Becker

www.becker-breakdance.de

Go-Kart-Bahn „Rallye Monte Carlo“ | D. Maxi Fackler

Monsterhaus | R. & S. Filder GmbH

www.monsterhaus.net

Autoscooter „No Limit“ | Benjamin Frank

www.schausteller-frank.de

www.instagram.com/schaustellerbetrieb.frank/

Riesenrad „Juwel“ | Göbel-Worms GmbH

www.goebel-worms.de

Achterbahn „Wilde Maus“ | Göbel-Worms GmbH

www.goebel-worms.de

Disco-Skooter „number 1“ | Auto-Skooter Haas e. K.

Königlicher Wellenflug | Manuel Kaplan

Facebook: Königlicher Wellenflug

Hupferl – Das Gaudikarussell | André Roder

Facebook: HupferlRoder

Dance Express | Marlon Roder

Rundfahrgeschäft „Magic“ | Spangenberger Magic GmbH

www.spangenberger-event.de

Kettenkarussell | Marco Spindler

Hochfahrgeschäft „Freak“ | Alexander & Angelique Zinnecker & Söhne Kinderfahrgeschäfte Icon Pfeilspitze nach unten Kinderfahrgeschäft „Aladins Wunderland“ | Max Fetscher

Kinderfahrgeschäft „Lustige Seewelt“ | Henn-Nickel GdbR

Kinderachtschleife „Mini Rallye“ | Willy Krusig jun.

www.krusig.de

Kiddie Roller Coaster „Verrückte Baustelle“ | Tanja Luxem

www.luxem-achterbahn.de

Kinderflieger „König der Löwen“ | Anton Schubert

Kinderkettenflieger „Tal der Löwen“ | Lothar Schubert

Kinderkarussell Nostalgie | Karmo Thelen

Kinder-Autoscooter „Crazy Time 2“ | Toni Thoma

Kinderkarussell „Kinderparadies“ | Ricardo Wagner

Schau- und Belustigungsgeschäfte

Bungy-Trampolin „Sky Jumper“ | Caroline Krusig

www.krusig.de

Laufgeschäft „XXL Lach-Haus“ | M. & A. Renz

Laufgeschäft „Actopm Center Remmi Demmi“ | Marcel Wilhelm Geschicklichkeit / Spielgeschäfte und Verlosungen Icon Pfeilspitze nach unten Ballwerfen

Verrückte Dosen | Petra Böhme-Spindler

Büchsenwerfen „Gaudi Alm“ | Susanne Eichel

Basketball-Spiel „All Stars“ | Alessio Reo

Ballwerfen „Treasure Island“ | Joan Schubert

Entenangeln

Crazy Ducks | Giulia Frank

Howard die Ente | Margit Loritz

Greifer

„eClaw“ | Theo Buntenbroich

„Der Greifer“ | Beate Schell

„Once upon a toy“ | Thomas Schmidt

www.der-topper.de

Paintball Zone | Ronny Böttner und Severina Schubert

Pfeilwerfen | Nadine Eichel

Pferderennen Rivalen der Rennbahn „Das Derby“ | Mary-Ann Borho

Schießen

Schiess-Sport-Halle Roder | Dayana Roder

Schießwagen „Chicago 1931“ | Remo Roder

Bogenschießen „Bonanza Western Saloon“ | J. + M. Schubert

Stey‘s Wilder Westen | Doris Stey - Alexander Geil GbR

Schießwagen „Shooting Hall“ | Valentina Trost-Bleier

Spielautomat / Pusher „Treasure Island“ | Stephanie Brinksma

Spielhalle „Bora Bora“ | Bernhard Parpalioni

Tütenangeln „Las Vegas“ | Beatrice Brambach

Verlosung „Glückstempel“ | Frank Fey Warenverkauf Icon Pfeilspitze nach unten Native Art: Silberschmuck, handgefertigte Ketten, Armbänder aus echten Steinen, Leder und Baumwolle, kleine Instrumente auch Bambus und Holz, Ponchos aus Alpakawolle, Traumfänger, Bekleidung aus 100 Prozent organischer Baumwolle und Kunsthandwerk aus aller Welt | Luis Beck

Damen- und Herrenschuhe | Mustageem Bhatti

Haushalts- und Geschenkartikel, Textil- und Kleinlederwaren sowie Spielzeug | Dalvinder Dhanjal

Trendartikel, Damen- und Herren-Accessoires, Kleidung, Schals und Portemonnaies | Muhammad Imran

T-Shirts, Caps und Fanartikel | Nurul Islam Khan

Textilien | Jadoon Usman Khan

Airbrush Tattoos und Zöpfe flechten | Jean Philippe Juvin

Euromode: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung | Rakesh Kumar

Lederwaren: Taschen, Geldbörsen und Gürtel sowie Kinderspielzeug | Khalid Mahmood

Leinenmode und Junge Mode: Iqbal Modssar

Cosmos - Universe of Jewelry: Schmuck und Piercing, Sonnenbrillen und Accessoires | Nicky Nuzzone

Schmuck, Baumwolltücher, Uhren und Trendartikel | Arno Tuloweit

Bonbonbar: Kräuter- und Fruchtbonbons | Ursula Weber-Greßmann

Handyzubehör und Uhren | Abdelkader Zarioh

Was gibt es auf der Herbstmess 2025 zu essen? Süßwaren und Backwaren Icon Pfeilspitze nach unten Süßer Basar: Mandeln- und Nusskreationen | Nicole Brückel

„Fetscher‘s Süße Leckereien“: Schaumküsse, Waffelartikel, Magenbrot, Lebkuchenherzen, gepannte Mandeln und Erdnüsse, selbst gemachtes Popcorn süß oder salzig, Zuckerwatte sowie Haribo-Artikel | Kurt Fetscher

Filder‘s Bonbonniere: Gebrannte Mandeln, verschiedene Nusssorten, Popcorn, Zuckerwatte sowie Back- Zucker- und Schokoladenwaren | Filder GmbH

JUST FRUIT & fresh: Schokoladenfrüchte, glasierte Früchte, Fruchtspezialitäten | Adolf Gronen und Sohn William Frank

Der Nuss Basar: Nüsse aus aller Welt, Mandeln, kandierte Äpfel, Popcorn, Zuckerwatte, Kokosnüsse, Magenbrot, Lebkuchenherzen und Süßwaren verschiedenster Art | Hedwig Kaufmann

Glasierte Früchte, Zuckerwatte und Fruchtslush | Andrea Nagel

Märchenreich Schlaraffenland: Eis und Eispezialitäten, Eisslush und Kaffee sowie Schokofrüchte | Gerd Nagel

Filder‘s Süße Spezialitäten: Gebrannte Mandeln, Nüsse, Magenbrot, Lebkuchenherzen, Donuts, Popcorn, Zuckerwatte, Schaumküsse aller Art | Laura Spagerer FilderFilder‘s Waffelbäckerei: Frische Waffeln, Crêpes, Schokofrüchte, Backwaren und alkoholfreie Getränke | Susanne und Alexander Filder

Filder‘s Backstube: Churros süß, beschwipst oder herzhaft | Ulrike Filder

Créperie am Eifelturm: Crêpes á la carte – süß, deftig oder beschwipst, Germknödel mit warmer Vanillesauce und Kirschen, Brüssler Waffeln sowie Kaffeespezialitäten und Capri-Sonne | Ute Frank

La Creperia: Crêpes süß, beschwipst oder herzhaft, verschiedene Kaffeespezialitäten sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke | Tobias Hoffmann Imbiss- und Ausschrankbetriebe Icon Pfeilspitze nach unten Der Franzose: Crêpes | Enrico Becker

Ungarische Langos | R & M Eichel

Schwenkbraterei: Pikante Schweinesteaks, feine Putensteaks, Spare-Ribs amerikanische Art, Schwein-, Rind- und Kalbs-Bratwürste, XL Chili-Feuerwurst und Käsekrainer vom Holzkohlegrill sowie Flaschenbier und alkoholfreie Getränke | Jürgen Elmer

Filder‘s Waffelbäckerei: Frische Waffeln, Crêpes, Schokofrüchte, Backwaren und alkoholfreie Getränke | Susanne und Alexander Filder

Badisch‘s Dörfle mit Biergarten: Langos, badische Bierspezialitäten vom Fass, Badische und Pfälzer Weine, Schnaps, warme und kalte alkoholische und alkoholfreie Getränke | BaReGa GbR, Ursula und Kurt-Manuel Kießling

Gastronomiebetrieb „Das Dorf“ mit Biergarten: Halber-Meter-Rostbratwurst, -Käseknacker, -Feuerwurst, -Feuerwurst Spezial, Brat-, Currywurst, Steaks, Frikadellen, Pommes, Holzfällersteaks mit Pommes, Tzatziki und Krautsalat, verschiedene Salate sowie alkoholfreie Getränke, Kaffee und ähnliches, Weine, Volksfestbier gezapft, sonstige verschiedene Biere, Cocktails | Kevin Krusig

Ungarische Langos | Lango-Länge, Uwe Länge

Thüringer Häusle: Lange Bratwurst und Bratwurst Spezial, Rindsbratwurst, Merguez, Käseknacker, Pommes, Currywurst sowie alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke | Petra Lindig GmbH

Pizzabäckerei Gebert: Pizza und alkoholfreie Getränke| Patrick Neigert

Puhl‘s Pizza-Bäckerei: Pizza und alkoholfreie Getränke | Waltraud Puhl

Mais Man: Heiße Maiskolben mit Butter, Kräuter- oder Knoblauchbutter sowie alkoholfreie Softgetränke | Mark Roschmann

Cocktailbar mit Biergarten: Champagner, Sekt, Cocktails mit und ohne Alkohol, Bier vom Fass, Kaffee sowie diverse Mixgetränke warm und kalt | Jutta Seyfert & Sohn

Waffelbäckerei & Cafe Schreiber: Frisch gebackene Waffeln, Dampfnudeln und Germknödel, Crêpes, Bohnenkaffee, Cappuccino, Espresso, Tee und alkoholfreie Getränke | Alexander Schreiber

Heiße Maroni | Hugo Thelen

Karlsruher Brotmühle: Stockbrot | Santino Thelen

Kartoffeltwister: Spiralkartoffeln mit diversen Gewürzen und alkoholfreie Softdrinks | Sven Thelen

Sind Hunde auf der Herbstmess 2025 erlaubt?

Hunde sind auf dem Messplatz grundsätzlich erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Hunde durch Fahrgeschäfte oder Menschenmengen nicht gestresst werden.