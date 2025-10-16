Familientag, Feuerwerk und mehr: Der Info-Guide zur Herbstmess in Karlsruhe 2025

Die Herbstmess Karlsruhe 2025 verwandelt vom 31. Oktober bis 10. November den Messplatz an der Durlacher Allee in eine bunte Erlebniswelt für Jung und Alt. Auf über 90 Attraktionen warten Fahrspaß, Spiel, Leckereien und Unterhaltung. Die wichtigsten Fragen im Überblick.
Wann und wo findet die Herbstmess Karlsruhe 2025 statt?
Ort: Messplatz an der Durlacher Allee, Karlsruhe
Zeitraum: 31. Oktober bis 10. November 2025
Öffnungszeiten Herbstmess 2025 in Karlsruhe
- Montag bis Donnerstag: 14 bis 22 Uhr
- Freitag & Samstag: 14 bis 23 Uhr
- Sonn- und Feiertage: ab 12 Uhr
Was kostet der Eintritt?
Die Herbstmess ist kostenfrei. Die Preise der Fahrgeschäfte und Spielstände variieren je nach Attraktion. Tipp: Am Familientag (6. November) gibt es stark ermäßigte Preise für Fahrgeschäfte und Spielstände.
Gibt es besondere Aktionen oder Rahmenprogramm?
Freitag, 31. Oktober – Halloween-Auftakt:
- 14 Uhr: Geschäfte öffnen
- 17 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich durch OB Frank Mentrup
- 19 bis 20 Uhr: Kostümprämierung für verkleidete Gäste
- Mess’-Spaß-Coupons einlösbar
Dienstag, 4. November – Ü65-Nachmittag:
- Kostenloses Riesenradfahren für Gäste ab 65 Jahren
- Sonderangebote in den Geschäften
- Live-Musik in Krusig’s Dorf, Essen & Getränk für 5 Euro
Donnerstag, 6. November – Familientag:
- Stark ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften
- Kostenloses Kinderschminken, im Sandkasten nach Fahrchips buddeln, Ballon- & Clownshow
Sonntag, 9. November – Verkaufsoffener Sonntag:
- 13 bis 18 Uhr: XXXLutz Mann Mobilia, Autohaus Graf Hardenberg, Durlach Center öffnen mit Aktionen
Montag, 11. November – Abschluss:
- 20 Uhr: Großes Feuerwerk auf dem Messplatz
Welche Fahrgeschäfte und Attraktionen gibt es bei der Herbstmess 2025?
Karusselle und Fahrgeschäfte
Break Dance | Brigitte Becker
www.becker-breakdance.de
Go-Kart-Bahn „Rallye Monte Carlo“ | D. Maxi Fackler
Monsterhaus | R. & S. Filder GmbH
www.monsterhaus.net
Autoscooter „No Limit“ | Benjamin Frank
www.schausteller-frank.de
www.instagram.com/schaustellerbetrieb.frank/
Riesenrad „Juwel“ | Göbel-Worms GmbH
www.goebel-worms.de
Achterbahn „Wilde Maus“ | Göbel-Worms GmbH
www.goebel-worms.de
Disco-Skooter „number 1“ | Auto-Skooter Haas e. K.
Königlicher Wellenflug | Manuel Kaplan
Facebook: Königlicher Wellenflug
Hupferl – Das Gaudikarussell | André Roder
Facebook: HupferlRoder
Dance Express | Marlon Roder
Rundfahrgeschäft „Magic“ | Spangenberger Magic GmbH
www.spangenberger-event.de
Kettenkarussell | Marco Spindler
Hochfahrgeschäft „Freak“ | Alexander & Angelique Zinnecker & Söhne
Kinderfahrgeschäfte
Kinderfahrgeschäft „Aladins Wunderland“ | Max Fetscher
Kinderfahrgeschäft „Lustige Seewelt“ | Henn-Nickel GdbR
Kinderachtschleife „Mini Rallye“ | Willy Krusig jun.
www.krusig.de
Kiddie Roller Coaster „Verrückte Baustelle“ | Tanja Luxem
www.luxem-achterbahn.de
Kinderflieger „König der Löwen“ | Anton Schubert
Kinderkettenflieger „Tal der Löwen“ | Lothar Schubert
Kinderkarussell Nostalgie | Karmo Thelen
Kinder-Autoscooter „Crazy Time 2“ | Toni Thoma
Kinderkarussell „Kinderparadies“ | Ricardo Wagner
Schau- und Belustigungsgeschäfte
Bungy-Trampolin „Sky Jumper“ | Caroline Krusig
www.krusig.de
Laufgeschäft „XXL Lach-Haus“ | M. & A. Renz
Laufgeschäft „Actopm Center Remmi Demmi“ | Marcel Wilhelm
Geschicklichkeit / Spielgeschäfte und Verlosungen
Ballwerfen
Verrückte Dosen | Petra Böhme-Spindler
Büchsenwerfen „Gaudi Alm“ | Susanne Eichel
Basketball-Spiel „All Stars“ | Alessio Reo
Ballwerfen „Treasure Island“ | Joan Schubert
Entenangeln
Crazy Ducks | Giulia Frank
Howard die Ente | Margit Loritz
Greifer
„eClaw“ | Theo Buntenbroich
„Der Greifer“ | Beate Schell
„Once upon a toy“ | Thomas Schmidt
www.der-topper.de
Paintball Zone | Ronny Böttner und Severina Schubert
Pfeilwerfen | Nadine Eichel
Pferderennen Rivalen der Rennbahn „Das Derby“ | Mary-Ann Borho
Schießen
Schiess-Sport-Halle Roder | Dayana Roder
Schießwagen „Chicago 1931“ | Remo Roder
Bogenschießen „Bonanza Western Saloon“ | J. + M. Schubert
Stey‘s Wilder Westen | Doris Stey - Alexander Geil GbR
Schießwagen „Shooting Hall“ | Valentina Trost-Bleier
Spielautomat / Pusher „Treasure Island“ | Stephanie Brinksma
Spielhalle „Bora Bora“ | Bernhard Parpalioni
Tütenangeln „Las Vegas“ | Beatrice Brambach
Verlosung „Glückstempel“ | Frank Fey
Warenverkauf
Native Art: Silberschmuck, handgefertigte Ketten, Armbänder aus echten Steinen, Leder und Baumwolle, kleine Instrumente auch Bambus und Holz, Ponchos aus Alpakawolle, Traumfänger, Bekleidung aus 100 Prozent organischer Baumwolle und Kunsthandwerk aus aller Welt | Luis Beck
Damen- und Herrenschuhe | Mustageem Bhatti
Haushalts- und Geschenkartikel, Textil- und Kleinlederwaren sowie Spielzeug | Dalvinder Dhanjal
Trendartikel, Damen- und Herren-Accessoires, Kleidung, Schals und Portemonnaies | Muhammad Imran
T-Shirts, Caps und Fanartikel | Nurul Islam Khan
Textilien | Jadoon Usman Khan
Airbrush Tattoos und Zöpfe flechten | Jean Philippe Juvin
Euromode: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung | Rakesh Kumar
Lederwaren: Taschen, Geldbörsen und Gürtel sowie Kinderspielzeug | Khalid Mahmood
Leinenmode und Junge Mode: Iqbal Modssar
Cosmos - Universe of Jewelry: Schmuck und Piercing, Sonnenbrillen und Accessoires | Nicky Nuzzone
Schmuck, Baumwolltücher, Uhren und Trendartikel | Arno Tuloweit
Bonbonbar: Kräuter- und Fruchtbonbons | Ursula Weber-Greßmann
Handyzubehör und Uhren | Abdelkader Zarioh
Was gibt es auf der Herbstmess 2025 zu essen?
Süßwaren und Backwaren
Süßer Basar: Mandeln- und Nusskreationen | Nicole Brückel
„Fetscher‘s Süße Leckereien“: Schaumküsse, Waffelartikel, Magenbrot, Lebkuchenherzen, gepannte Mandeln und Erdnüsse, selbst gemachtes Popcorn süß oder salzig, Zuckerwatte sowie Haribo-Artikel | Kurt Fetscher
Filder‘s Bonbonniere: Gebrannte Mandeln, verschiedene Nusssorten, Popcorn, Zuckerwatte sowie Back- Zucker- und Schokoladenwaren | Filder GmbH
JUST FRUIT & fresh: Schokoladenfrüchte, glasierte Früchte, Fruchtspezialitäten | Adolf Gronen und Sohn William Frank
Der Nuss Basar: Nüsse aus aller Welt, Mandeln, kandierte Äpfel, Popcorn, Zuckerwatte, Kokosnüsse, Magenbrot, Lebkuchenherzen und Süßwaren verschiedenster Art | Hedwig Kaufmann
Glasierte Früchte, Zuckerwatte und Fruchtslush | Andrea Nagel
Märchenreich Schlaraffenland: Eis und Eispezialitäten, Eisslush und Kaffee sowie Schokofrüchte | Gerd Nagel
Filder's Süße Spezialitäten: Gebrannte Mandeln, Nüsse, Magenbrot, Lebkuchenherzen, Donuts, Popcorn, Zuckerwatte, Schaumküsse aller Art | Laura Spagerer Filder
Filder‘s Backstube: Churros süß, beschwipst oder herzhaft | Ulrike Filder
Créperie am Eifelturm: Crêpes á la carte – süß, deftig oder beschwipst, Germknödel mit warmer Vanillesauce und Kirschen, Brüssler Waffeln sowie Kaffeespezialitäten und Capri-Sonne | Ute Frank
La Creperia: Crêpes süß, beschwipst oder herzhaft, verschiedene Kaffeespezialitäten sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke | Tobias Hoffmann
Imbiss- und Ausschrankbetriebe
Der Franzose: Crêpes | Enrico Becker
Ungarische Langos | R & M Eichel
Schwenkbraterei: Pikante Schweinesteaks, feine Putensteaks, Spare-Ribs amerikanische Art, Schwein-, Rind- und Kalbs-Bratwürste, XL Chili-Feuerwurst und Käsekrainer vom Holzkohlegrill sowie Flaschenbier und alkoholfreie Getränke | Jürgen Elmer
Filder‘s Waffelbäckerei: Frische Waffeln, Crêpes, Schokofrüchte, Backwaren und alkoholfreie Getränke | Susanne und Alexander Filder
Badisch‘s Dörfle mit Biergarten: Langos, badische Bierspezialitäten vom Fass, Badische und Pfälzer Weine, Schnaps, warme und kalte alkoholische und alkoholfreie Getränke | BaReGa GbR, Ursula und Kurt-Manuel Kießling
Gastronomiebetrieb „Das Dorf“ mit Biergarten: Halber-Meter-Rostbratwurst, -Käseknacker, -Feuerwurst, -Feuerwurst Spezial, Brat-, Currywurst, Steaks, Frikadellen, Pommes, Holzfällersteaks mit Pommes, Tzatziki und Krautsalat, verschiedene Salate sowie alkoholfreie Getränke, Kaffee und ähnliches, Weine, Volksfestbier gezapft, sonstige verschiedene Biere, Cocktails | Kevin Krusig
Ungarische Langos | Lango-Länge, Uwe Länge
Thüringer Häusle: Lange Bratwurst und Bratwurst Spezial, Rindsbratwurst, Merguez, Käseknacker, Pommes, Currywurst sowie alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke | Petra Lindig GmbH
Pizzabäckerei Gebert: Pizza und alkoholfreie Getränke| Patrick Neigert
Puhl‘s Pizza-Bäckerei: Pizza und alkoholfreie Getränke | Waltraud Puhl
Mais Man: Heiße Maiskolben mit Butter, Kräuter- oder Knoblauchbutter sowie alkoholfreie Softgetränke | Mark Roschmann
Cocktailbar mit Biergarten: Champagner, Sekt, Cocktails mit und ohne Alkohol, Bier vom Fass, Kaffee sowie diverse Mixgetränke warm und kalt | Jutta Seyfert & Sohn
Waffelbäckerei & Cafe Schreiber: Frisch gebackene Waffeln, Dampfnudeln und Germknödel, Crêpes, Bohnenkaffee, Cappuccino, Espresso, Tee und alkoholfreie Getränke | Alexander Schreiber
Heiße Maroni | Hugo Thelen
Karlsruher Brotmühle: Stockbrot | Santino Thelen
Kartoffeltwister: Spiralkartoffeln mit diversen Gewürzen und alkoholfreie Softdrinks | Sven Thelen
Sind Hunde auf der Herbstmess 2025 erlaubt?
Hunde sind auf dem Messplatz grundsätzlich erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Hunde durch Fahrgeschäfte oder Menschenmengen nicht gestresst werden.
