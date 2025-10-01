Besuch in der Heimat: Pietro Lombardi ist heute in Karlsruhe und spielt beim Oktoberfest

Seit Samstag, 27. September, findet das traditionelle Oktoberfest auf dem Karlsruher Messplatz statt. Neben bekannten Künstlern wie Mickie Krause und Lorenz Büffel dürfen sich die Partygänger in diesem Jahr auch auf niemand anderen als Pietro Lombardi freuen.
Es sind noch Tickets verfügbar
Der gebürtige Karlsruher tritt am Mittwochabend ab 18 Uhr mit der Band Volxxbeat im Festzelt an der Durlacher Allee auf. Wer den ehemaligen DSDS-Gewinner spontan live sehen will, darf sich freuen: Karten für den Auftritt am Mittwoch sind noch hier verfügbar.
