Karlsruhe Besuch in der Heimat: Pietro Lombardi ist heute in Karlsruhe und spielt beim Oktoberfest

Wer heute durch Karlsruhe geht und plötzlich Sänger Pietro Lombardi gegenübersteht - nicht wundern: Der „Señorita“-Sänger hat einen Abstecher in seine frühere Heimat gemacht, um am Mittwoch beim Karlsruher Oktoberfest aufzutreten.