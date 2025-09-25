Im Spaß-Duell: Harald Schmidt und Bernd Gnann kommen heute nach Bruchsal

Die beiden kennen sich seit ihrer Ausbildung an der Stuttgarter Schauspielschule. Noch heute verbindet sie eine tiefe Freundschaft, die für unterhaltsame Gespräche sorgt. So heißt es in einer Pressemitteilung der Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH vom 15. September.
- Wann? Die Show findet am Donnerstag, 25. September, statt.
- Wo? Im Bürgerzentrum in Bruchsal, Am Alten Schloß 22.
- Tickets? Tickets sind bei der Touristeninformation Bruchsal im „H7“ oder unter reservix.de erhältlich. Sie kosten von 45,90 bis 54,90 Euro.
Anreise
- Mit dem Auto: Von Karlsruhe aus die A5 in Richtung Frankfurt nehmen, Ausfahrt auf B35 nehmen, B35 bis Bruchsal folgen, Parkmöglichkeiten: Parkhaus Bürgerzentrum
- Mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe Hauptbahnhof die S3 Richtung Mannheim bis Bruchsal nehmen, 15 Minuten Fußweg bis zum Bürgerzentrum
