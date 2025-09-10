Karlsruher Hallenbäder starten in die Saison – Alle Öffnungszeiten im Überblick

Am Sonntag, 14. September, endet die diesjährige Freibadsaison in Karlsruhe. Auch das Sonnenbad wird dieses Jahr wie die anderen Freibäder schließen, da Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Das gab die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemitteilung vom 9. September bekannt.

Hallenbadsaison startet

Dafür können die Hallenbäder wieder Badegäste begrüßen. Das Weiherhofbad und das Hallenbad Grötzingen öffnen ab Montag, 15. September. Das Adolf-Ehrmann-Bad startet seinen Betrieb am Dienstag, 23. September. Die Therme Vierortbad öffnet nach einer dreiwöchigen Revisionsphase ab Montag, 15. September, wieder ihre Tore.

Öffnungszeiten

Weiherhofbad

Montag, Dienstag und Donnerstag: 13 bis 22 Uhr

Mittwoch und Freitag: 6.30 bis 10 Uhr und 13 bis 22 Uhr

Samstag: 9 bis 20 Uhr

Sonntag: 9 bis 17 Uhr

Sauna: Montag bis Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag von 9 bis 20 Uhr, Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Adolf-Ehrmann-Bad

Montag: Geschlossen

Dienstag und Freitag: 14 bis 21 Uhr

Mittwoch: 13 bis 18 Uhr

Donnerstag: 7 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 bis 18 Uhr

Sauna: Mittwoch und Freitag Damensauna, Donnerstag Herrensauna ab 12 Uhr

Hallenbad Grötzingen

Montag: 14 bis 17 Uhr, Frauenbadezeit von 14 bis 15 Uhr

Mittwoch: 16 bis 20 Uhr

Donnerstag: 8.30 bis 11 Uhr

Sonntag: 9 bis 12 Uhr

Dienstag, Freitag und Samstag: Geschlossen

Therme Vierortbad

Montag: 14 bis 23 Uhr

Dienstag bis Freitag: 10 bis 23 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Sauna: Mittwoch Frauentag