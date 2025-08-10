Zap Gang und Co: Diese Acts rocken beim Bruchsaler Kultursommer den Bürgerpark!

Bruchsal Kultursommer 2025: Programm vom 12. bis 17. August

Sechs Tage lang verwandelt sich der Bruchsaler Bürgerpark und das Atrium wieder in ein sommerliches Festivalgelände: Der Kultursommer 2025 lädt von Dienstag, 12. August bis Sonntag, 17. August täglich ab 17 Uhr bei freiem Eintritt zu musikalischen und kulinarischen Highlights ein.

Icon vergrößern Diese Stars treten beim Kultursommer Bruchsal 2025 auf: Markus Zimmermann. Foto: Hajo Of Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Diese Stars treten beim Kultursommer Bruchsal 2025 auf: Markus Zimmermann. Foto: Hajo Of

Bereits ab 17 Uhr am Nachmittag geht es entspannt mit Live-DJ, Cocktailbars, leckeren Streetfood-Kreationen und dem besonderen Strandfeeling im Beachcafe mit perfekter Einstimmung auf den musikalischen Hauptakt des Tages los.

Ab 20 Uhr übernehmen hochkarätige Live-Acts die Bühne, wobei jeden Abend eine andere Top-Band mit bis zu drei Sets bis um 23 Uhr (Freitag und Samstag bis 24 Uhr) für Stimmung sorgen werden.

Kultursommer Bruchsal 2025: Line-up

Am Dienstag, 12. August, kommt mit der weithin bekannten ZAP-Gang gleich ein Hochkaräter auf die Bühne. Die beiden Frontmänner Torsten Baier aus Karlsruhe und Walter Batzler aus Kraichtal zappen sich mit ihren vier Bandkollegen von Country, Rock‘n‘Roll, Pop und Rock bis hin zu Dance und Metal durch alle Genres. Seit über 30 Jahren sorgen sie für Stimmung und performen Klassiker, die jeder kennt und mitsingt.

Icon vergrößern Diese Stars treten beim Kultursommer Bruchsal 2025 auf.: Zap Gang Foto: Hajo Of Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Diese Stars treten beim Kultursommer Bruchsal 2025 auf.: Zap Gang Foto: Hajo Of

Am Mittwoch, 13. August, kommt mit Marcus Zimmermann kein Geringerer als der Keyboarder und die Zweitstimme von Herbert Grönemeyer nach Bruchsal. Zusammen mit Alex Auer und Giovanni Emanuele wird diese einmalige Bandkonstellation aus Singer-Songwriter, Gitarrenvirtuose und Drummer bestimmt überraschen.

Am Donnerstag, 14. August, gibt sich die Formation „Uwe Böser & The Glorious Cousins“ die Ehre. Mit Frontmann Uwe Böser verabschiedet sich ein Bruchsaler Urgestein endgültig von der Bühne. Zuvor gastiert in der Barockstadt mit der in Berlin lebenden georgischen Sängerin Natia Todua die „Voice Of Germany“-Siegerin von 2017.

Icon vergrößern Diese Stars treten beim Kultursommer Bruchsal 2025 auf. Foto: Hajo Of Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Diese Stars treten beim Kultursommer Bruchsal 2025 auf. Foto: Hajo Of

Am Freitag, 15. August, geht es mit der Gruppe „Shaqua Spirit“ aus Südhessen weiter. Seit 1999 steht die Band für Covers mit mit Charakter, Sound uns Seele. Ihre authentischen Interpretationen tragen eine eigene Handschrift, sind mitreißend, kraftvoll und unverwechselbar.

Der Samstag, 16. August, seht ganz im Zeichen des Classic-Rock mit der siebenköpfigen Top-Formation „Stadium“ aus der Pfalz. Sie bringt die unvergänglichen Hymnen der Rockgeschichte mit epischer Wucht und musikalischer Präzision zur Aufführung.

Am Finaltag, Sonntag, 17. August, entert „Me and The Head“ mit Pop, Latin und charttauglichem Sound die Bühne im Atrium. Die Jungs und Mädels bringen nicht nur Taktgefühl und internationalen Flair mit, sondern zünden stets ein großartiges Feuerwerk, dem sich keiner entziehen kann.

Zudem gibt es an diesem Sonntag einen besonderen Höhepunkt für die ganze Familie. Bereits ab 10 Uhr startet ein buntes Programm mit Kinderschminken, Seifenblasenshow, rollende Kinderwerkstatt sowie „Golf for Kids“. Auch hier sind alle Angebote kostenlos!