Freizeit und Veranstaltungen Musik, Kulinarik und Sommerlaune: Das Fest im Alten Schlachthof Karlsruhe

Am 23. Juli 2025 verwandelt sich der Alte Schlachthof in Karlsruhe in eine lebendige Open-Air-Kulturlandschaft: Das Fest im Schlachthof bietet Musik, Kulinarik und sommerliche Atmosphäre.