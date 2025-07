Regen? Egal! Clueso begeistert Tausende beim Finale von „Das Fest“ 2025 in Karlsruhe

Ich muss zugeben, ich bin ein Riesenfan von Clueso. Aber auch Amy Macdonald hat ihre verdienten Stärken. Bei diesem Das Fest waren beide Acts zugegen – das war spannend!

„It‘s a pleasure to be here“: Amy Macdonald trotz dem Regen in der Klotze

Den 19-Uhr-Slot besetzte Amy Macdonald, und sie spielte gediegenen Pop/Rock, der nicht allzu weh tat. Der Regen tat dem Ganzen keinerlei Abbruch, und die britische Musikerin fand tiefer ins Konzert hinein. Die Crowd quittierte dies mit wohlwollendem Applaus.

Amy Macdonald beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de

Natürlich durfte der veritable Akustik-Smash-Hit „This Is The Life“ nicht fehlen. „It‘s a pleasure to be here“, so die 37-Jährige aus England. Ein solider Gig mit schönen Songs – nicht mehr, nicht weniger.

Clueso lässt den Mount Klotz im Regen tanzen

Dann enterte Clueso mitsamt toller Lightshow die Hauptbühne, und es begann ein mitreißendes Konzert. Altes und Neues wurden zelebriert, und der gebürtige Erfurter „ertrank“ in der Menge – einfach, weil es Laune machte.

Clueso beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de

Hits, Hits, Hits: „Gewinner“, „Chicago“ und „Zusammen (featuring Fanta Vier)“, um nur einige zu nennen. Auch eine schöne Ballade funktionierte, dazu ein paar knackige Dance-Tracks („Du musst tanzen“) voller Energie. So bilanzierte der sichtlich glückliche und tanzende Clueso, dem das Hügel-Spektakel und die unglaubliche Klotze große Freude bereiteten.

Clueso – ein würdiger Abschluss!

Zum Finale performten Clueso und seine formidable Band noch einmal kurz „Zusammen“, die Menge feierte zudem das energetische „37 Grad im Paradies“ und auch das brandneue „Déjà Vu“. Ein würdiger Abschluss für Das Fest 2025 – der Mount Klotz hatte dem miesen, miesen Wetter getrotzt. Auf ein Neues 2026, liebe Karlsruher!

Clueso beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de