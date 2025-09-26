Bretten feiert Wiedereröffnung: Arbeiten am Pfeiferturm sind abgeschlossen

Das teilte die Stadt Bretten in einer Pressemitteilung vom 25. September mit.
Das Festprogramm
- 13 Uhr: Auftritt der Bürgerwehr Bretten
- Führungen durch den 27 Meter hohen Turm
Zudem werden Getränke wie Fassbier und Wein sowie Speisen vom Schwenkgrill angeboten. Wer nicht bis zum Festtag warten kann, hat bereits beim Brettener Weinmarkt die Möglichkeit den Pfeiferturm zu besichtigen.
Weitere Informationen
Alle weiteren Infos zu den Führungen gibt es online: www.erlebebretten.de.
