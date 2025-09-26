Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Bretten lädt zur Wiedereröffnung des Pfeiferturms ein

Karlsruhe

Bretten feiert Wiedereröffnung: Arbeiten am Pfeiferturm sind abgeschlossen

Am Sonntag, 26. Oktober, eröffnet die Stadt Bretten wieder ihren Pfeiferturm. Dazu lädt die Bürgerinitiative Brettener Heimat- und Denkmalpflege (BBHD) zu einem Wiedereröffnungs-Fest ein.
Von Pressemitteilung und Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    Pfeiferturm Bretten
    Pfeiferturm Bretten Foto: Tom Rebel/ Stadt Bretten

    Das teilte die Stadt Bretten in einer Pressemitteilung vom 25. September mit.

    Das Festprogramm

    • 13 Uhr: Auftritt der Bürgerwehr Bretten
    • Führungen durch den 27 Meter hohen Turm

    Zudem werden Getränke wie Fassbier und Wein sowie Speisen vom Schwenkgrill angeboten. Wer nicht bis zum Festtag warten kann, hat bereits beim Brettener Weinmarkt die Möglichkeit den Pfeiferturm zu besichtigen.

    Weitere Informationen

    Alle weiteren Infos zu den Führungen gibt es online: www.erlebebretten.de.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden