Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Teilnahmerekord von 1983 geknackt

Karlsruhe

Über 10.000 Läufer - Baden-Marathon Karlsruhe knackt Teilnehmerrekord

So viele Läufer waren seit 1983 nicht mehr beim Baden-Marathon dabei! Beim Lauf am Sonntag, 21. September, nahmen mehr als 10.000 Menschen teil.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    Der Baden-Marathon Karlsruhe knackt den bisherigen Teilnahmerekord.
    Rekordteilnahmen

    Die meisten Teilnehmer waren beim Halbmarathon dabei: Fast 7.500 Läuferinnen und Läufer liefen am Sonntag ins Ziel. Den Marathon beendeten 1249 Menschen - 40 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Der Team-Marathon verzeichnete 1.700 Teilnehmer und am AOK-Gesundheitslauf gingen rund 500 Sportler an den Start.

    Der Baden-Marathon Karlsruhe knackt den bisherigen Teilnahmerekord.
    Den Inklusionslauf absolvierten 100 Laufduos. Beim Mini-Marathon am Samstag, 20. September, nahmen 1.400 Kinder teil. Das gab der Marthon Karlsruhe e.V. in einer Pressemitteilung vom 21. September bekannt.

    Sieger des Marathons

    Bereits zum zweiten Mal gewann Omar Tareq von den Lauffreunden Freiburg den Marathon mit einer Zeit von zwei Stunden und 25 Minuten. Die schnellste Frau war Theresa Chioma Böttel mit zwei Stunden und 58 Minuten.

    Der Baden-Marathon Karlsruhe knackt den bisherigen Teilnahmerekord.
