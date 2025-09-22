Über 10.000 Läufer - Baden-Marathon Karlsruhe knackt Teilnehmerrekord

Rekordteilnahmen

Die meisten Teilnehmer waren beim Halbmarathon dabei: Fast 7.500 Läuferinnen und Läufer liefen am Sonntag ins Ziel. Den Marathon beendeten 1249 Menschen - 40 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Der Team-Marathon verzeichnete 1.700 Teilnehmer und am AOK-Gesundheitslauf gingen rund 500 Sportler an den Start. Den Inklusionslauf absolvierten 100 Laufduos. Beim Mini-Marathon am Samstag, 20. September, nahmen 1.400 Kinder teil. Das gab der Marthon Karlsruhe e.V. in einer Pressemitteilung vom 21. September bekannt.

Sieger des Marathons

Zum zweiten Mal in Folge gewann Mal Omar Tareq von den Lauffreunden Freiburg den Marathon mit einer Zeit von zwei Stunden und 25 Minuten. Die schnellste Frau war Theresa Chioma Böttel mit zwei Stunden und 58 Minuten.